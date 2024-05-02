В Україні різко дешевшають тепличні огірки

Ціни на тепличний огірок в Україні стрімко знижуються через сезонне зростання пропозиції на тлі стриманого попиту. Огірок у тепличних комбінатах України сьогодні вже пропонується в середньому на 20% дешевше ніж в кінці березня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, наразі українські тепличні комбінати пропонують огірок по 55-100 грн/кг ($1,39-2,53/кг). Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики пишуть, що виробники змушені різко знижувати ціни через зростання пропозиції огірка, оскільки сприятлива тепла погода в країні прискорила його дозрівання в закритому ґрунті. Крім того, на ринок надходить все більше продукції з плівкових теплиць.

Водночас темпи реалізації огірків досить низькі. Оптові компанії та рітейлери закуповують його лише для поточних потреб з огляду на невеликий термін зберігання.

Головні гравці ринку пояснюють цінову ситуацію саме сезонним збільшенням пропозиції на тлі обмеженого попиту в цьому сегменті.

Аналітики додають, що порівняно з початком травня 2023 року, середні цінові рівні на тепличний огірок в Україні вже на 10% нижчі.

Ціни на овочі в Україні

Після тривалого періоду затишшя в Україні знову почали рости ціни на цибулю торішнього врожаю. Так, на 1 травня фермери пропонують цибулю в межах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), що в середньому на 39% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

В кінці квітня помітно знизилася ціна на тепличні томати - на сьогоднішній день основні продажі місцевих помідорів проводяться в межах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Окрім цього, в Україні надійшли в продаж перші партії ранньої капусти місцевого виробництва. Овоч нового врожаю продають за ціною 20-25 грн/кг , що в середньому на 40% дешевше, ніж минулого року. Проте, українські фермери почали підвищувати ціни на білокачанну капусту минулорічного врожаю.

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