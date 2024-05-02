В Украине резко дешевеют тепличные огурцы

Цены на тепличный огурец в Украине резко снижаются из-за сезонного роста предложения на фоне сдержанного спроса. Огурец в тепличных комбинатах Украины уже предлагается в среднем на 20% дешевле чем в конце марта.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их данным, украинские тепличные комбинаты предлагают огурец по 55-100 грн/кг ($1,39-2,53/кг). Это в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Аналитики пишут, что производители вынуждены резко снижать цены из-за роста предложения огурца, поскольку благоприятная теплая погода в стране ускорила его созревание в закрытом грунте. Кроме того, на рынок поступает все большее количество продукции из пленочных теплиц.

В то же время темпы реализации огурцов достаточно низкие. Оптовые компании и ритейлеры закупают его только для текущих потребностей, учитывая небольшой срок хранения.

Главные игроки рынка объясняют ценовую ситуацию именно сезонным увеличением предложения на фоне ограниченного спроса в этом сегменте.

Аналитики добавляют, что по сравнению с началом мая 2023 года средние ценовые уровни на тепличный огурец в Украине уже на 10% ниже.

Цены на овощи в Украине

После продолжительного периода затишья в Украине снова начали расти цены на лук прошлогоднего урожая. Так, на 1 мая фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели.

В конце апреля заметно снизилась цена на тепличные томаты – на сегодняшний день основные продажи местных помидоров производятся в пределах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлого рабочего. недели.

Кроме того, в Украине поступили в продажу первые партии ранней капусты местного производства. Овощ нового урожая продают по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем в прошлом году. Однако украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая.

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