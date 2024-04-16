Цены на прошлогоднюю капусту резко пошли вверх

На этой неделе украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Причиной роста цен сезонное уменьшение количества этого овоща на рынке на фоне высокого спроса.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

По состоянию на сегодняшний день количество белокочанной капусты урожая 2023 года на рынке значительно уменьшилось, а спрос остается высоким. Фермеры, имеющие достаточно капусты, подняли цены на нее.

Теперь цены на белокочанную капусту варьируются от 8 до 13 грн за кг ($0,20-0,33 за кг), что на 40% выше, чем было в конце прошлой рабочей недели.

Хотя цены на капусту сейчас на 38% ниже по сравнению с прошлым годом, тренд по подорожанию может продолжиться. Продавцы указывают на стремительное уменьшение запасов, что может привести к дальнейшему росту цен в ближайшее время.

Добавим, что в первые дни апреля в Украине на рынке белокочанной капусты наблюдалась тенденция снижения спроса и соответственно цен. Главной причиной этого является низкое качество овоща в результате длительного хранения.

Цены на овощи в Украине

В начале апреля в Украине заметно снизились цены на импортные томаты. После того как на прошлой неделе помидоры значительно подорожали, темпы сбыта турецких томатов заметно снизились, а предложение наоборот выросло.

Украинские производители картофеля вынуждены снижать цены из-за достаточно сдержанного спроса в данном сегменте. По состоянию на 11 апреля оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В первой декаде апреля в Украине отпускные цены на столовую свеклу начали снижаться, поскольку спрос на них также упал. Сегодня свекла в украинских хозяйствах торгуется за 8-14 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

На украинском рынке снижаются цены на морковь из-за того, что фермеры активно распродают запасы данной продукции из хранилищ. Отгрузка этой продукции сегодня ведется уже по 7-10 грн/кг.

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