Во сколько обойдется украинцам Пасхальная корзина в 2024 году

В условиях продолжающейся полномасштабной войны покупательная способность среднего украинца, особенно в пострадавших от войны областях, очень ограничена. Большинство украинцев будут вынуждены экономить во время подготовки к Пасхе. Некоторые откажутся от более дорогих продуктов, а кое-кто ограничится только традиционными яйцами и пасхой.

Об этом говорит директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

По расчетам ученых, традиционные Пасхальные блюда – кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, масло, сыры, хрен и соль – обойдутся семье из 4 человек около 1422,05 грн. Это на 17,6% дороже, чем в прошлом, когда такой набор стоил 1208,78 грн.

Стоимость кулича домашней выпечки составит 179,8 грн. за 1 кг, что на 5,8% превышает цену 2023 года. Это обусловлено снижением цен на яйца, сахар и муку, но ростом стоимости масла, молока, дрожжей и изюма. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Самыми дорогими остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 200 грн, буженина (0,5 кг) – 250 грн. Цена сала практически не изменилась. Среди молочных существенно подорожали твердый сыр (0,5 кг - 250 грн) и масло (0,5 кг - 194,75 грн).

По сравнению с 2023 годом стоимость буженины увеличилась на 14,2%, домашней колбасы – на 14,3%, сала – на 3,1%. По сравнению с 2023 годом, стоимость сыра твердого выросла на 31,9%, мягкого сыра – на 23,0%, сливочного масла – на 16,4%. Цена хрена (250 г) составит 26 грн (25-29 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли (100-150 г) – 3 грн.

Корзина с вином и овощами будет дороже

Если в традиционную пасхальную корзину добавить такие продукты как помидоры, огурцы, яблоки и красное вино "Кагор", его стоимость достигнет 1652,05 грн, что на 12,9% больше по сравнению с прошлогодней корзиной, стоимость которой составила 1463,28 грн.

Цены на овощи по сравнению с прошлым годом остались почти на том же уровне. Так, стоимость тепличных томатов составляет до 50 грн. за полкилограмма, а цены колеблются от 85 до 120 грн. за килограмм. Огурцы можно приобрести по цене до 55 грн. за полкилограмма, с общей стоимостью 90-110 грн. за килограмм. Яблоки стоят в среднем 11,5 грн за полкилограмма в зависимости от сорта, и их цена может варьироваться от 20 до 27 грн за килограмм.

Стоимость бутылки церковного вина "Кагор" составляет в среднем 150 грн., при этом цены могут колебаться от 100 до 180 грн. за бутылку.

В аграрном комитете рассказали, что в ближайшее время цены на основные продукты питания будут стабильными и значительного повышения не предполагается, но может подорожать молочная продукция.