В аграрном комитете рассказали, изменятся ли цены на продукты в ближайшее время

В ближайшее время цены на основные продукты будут стабильными и значительного повышения не предполагается, но может подорожать молочная продукция.

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Об этом рассказал член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

По его мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Напротив, некоторые овощи начнут дешеветь.

"Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем", – сказал он.

Депутат также указывает на снижение цен на яйца с появлением весенне-летней домашней продукции. Он отмечает, что, несмотря на военное положение, в центральных и западных регионах Украины появляются новые фермерские хозяйства, конкурирующие с крупными производителями по качеству и цене.

Однако, по словам Соломчука, возможен небольшой рост стоимости молочных продуктов при подорожании топлива.

"Цена на молочную продукцию может незначительно повыситься в случае подорожания топлива. В этом случае молочка может прибавить в цене несколько процентов из-за логистики", – пояснил Соломчук.

Какие цены на продукты питания

Столовая свекла в Украине в среднем подешевела на 10% и стоит в диапазоне 10-15 грн/кг. Основной причиной снижения цен на эти корнеплоды сезонное увеличение предложения на рынке.

Цены на помидоры выросли и импортные помидоры в Украине предлагаются к продаже в диапазоне 78-90 грн/кг. Такую ценовую тенденцию эксперты объясняют сокращением предложения на рынке импортных томатов, в частности производства Турции, что связано со снижением объемов импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий.

В Украину начали поставлять импортный картофель нового урожая, что повлияло на ценовые показатели отечественной продукции. По данным мониторинга, средние цены на картофель в Украине. упали на 12%, достигнув диапазона 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). В то же время импортный картофель нового урожая из Египта и Азербайджана на сегодняшний день реализуется за 25-30 грн/кг ($0,64-0,77/кг).

Кроме того, украинские фермеры начали повышать отпускные цены на морковь – они озвучиваются в диапазоне 7-12 грн/кг.

В марте выросли цены и на тепличные огурцы. Производители продают этот овощ по 105-140 грн/кг в зависимости от сорта и объема партии. Отмечается, что огурцы подорожали из-за пасмурной погоды, которая сохраняется в стране в последние несколько дней.

Из - за существенного роста закупочных цен на молочное сырье производители свежих молочных продуктов тоже будут увеличивать цены на свою продукцию .

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