После падения в Украине снова начали расти цены на морковь

На этой неделе украинские фермеры начали повышать отпускные цены на морковь, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Эксперты полагают, что подорожание в данном сегменте связано с тем, что большинство местных хозяйств уже завершают реализацию данной продукции.

Так, на сегодняшний день отпускные цены на морковь озвучиваются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Рост цен на эти корнеплоды участники рынка объясняют сезонным сокращением предложения, особенно продукции высокого качества, а также повышенным спросом местных оптовых компаний и розничных сетей.

При этом, несмотря на подорожание, морковь в Украине сегодня стоит в среднем на 70% дешевле, чем в аналогичный период 2023 года.

Отметим, что еще в феврале на рынке моркови наблюдалось падение цен, в частности из-за того, что фермеры активно распродавали запасы данной продукции из хранилищ.

Цены на овощи в Украине

Из-за дефицита в Украине снова дорожает картофель. Украинские производители готовы вести отгрузку данной продукции не ниже, чем по 16-23 грн/кг.

На украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовую свеклу. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг.

Также активный спрос на белокочанную капусту позволил украинским фермерам повысить цены на данную продукцию. Сегодня этот овощ предлагают к продаже по 8-12 грн/кг.

Интенсивно начали снижаться цены на местные тепличные огурцы – сегодня этот овощ стоит уже в среднем на 16% дешевле, чем в аналогичный период 2023 года.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук – репчатый продают от 8 до 14 грн за килограмм.

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