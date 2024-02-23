В Украине начала дорожать столовая свекла

На этой неделе на украинском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на столовую свеклу. Украинские хозяйства отгружают свеклу по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже недели ранее.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По информации от участников рынка, увеличение цен на свеклу наблюдается из-за активизации торгов в этом сегменте. Сообщается, что удорожанию способствует повышенный спрос, поскольку свекла активно закупает как оптовые компании, так и розничные сети.

При этом предложение на рынке несколько ограничено, поскольку ряд хозяйств предпочитает воздерживаться от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

В то же время многие производители временно остановили продажу высококачественной свеклы, ожидая дальнейшего повышения цен, и планируют выйти на рынок с этой продукцией в начале марта.

В настоящее время в Украине цены на столовую свеклу выросли в среднем на 74% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, эксперты рынка рассматривают возможность того, что этот рост цен может быть неустойчивым.

Они предполагают, что дополнительное увеличение стоимости может побудить аграриев приступить к массовой продаже свеклы из запасов, что, в свою очередь, может привести к росту предложения на рынке и дальнейшему снижению цен.

Какие цены на другие овощи

Согласно данным аналитиков, в Украине продолжается тенденция снижения отпускных цен на белокочанную капусту. Украинские фермеры уже готовы вести отгрузку белокочанной капусты по 6-10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук – так, по состоянию на 20 февраля цены на репчатый лук колеблются от 8 до 14 грн за килограмм, что на 20% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Цены на тепличные томаты наоборот выросли на 14%. Представители оптовых компаний активно поднимали отпускные цены на импортные томаты до 70-90 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем в начале февраля.

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