Цены на капусту в Украине продолжают снижаться

В Украине продолжается тенденция снижения отпускных цен на белокочанную капусту, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что это связано с ростом предложения этой продукции на рынке. В частности, возобновили отгрузку те производители, которые раньше предпочитали придерживать белокочанную капусту в хранилищах, ожидая повышения цен.

Сегодня украинские фермеры уже готовы вести отгрузку белокочанной капусты по 6-10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Как отмечают операторы рынка, снижение цен в данном сегменте обусловлено заметным понижением торговой активности как со стороны оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей. Кроме того, качество продукции уже открытых хранилищ стремительно ухудшается, что также негативно влияет на цены белокочанной капусты.

Вместе с тем, несмотря на снижение цен, цены на белокочанную капусту в Украине в среднем на 11% выше, чем по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Напомним, цены на капусту начали снижаться еще в начале февраля после двух недель стабильности.

Как в Украине меняются цены на овощи

Впервые с начала 2024 года в Украине начали снижаться цены на лук – так, по состоянию на 20 февраля, цены на репчатый лук колеблются от 8 до 14 грн за килограмм, что на 20% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Что касается других овощей, то столовая свекла (11-15 грн за кг), цветная капуста (115-120 грн за килограмм), брокколи и чеснок подешевели, а тепличный томат, сладкий перец и тыква подорожали из-за ограниченного предложения. Из-за снижения спроса фермеры вынуждены снижать цены на картофель – качественный картофель сейчас продают за 14-20 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

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