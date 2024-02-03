В Украине подешевела белокочанная капуста

Цены на белокочанную капусту пошли вниз. Раньше они держались на стабильном уровне в течение двух недель, но на этой неделе производители начали снижать стоимость.

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Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Сейчас фермеры продают капусту высокого качества по цене 8-12 гривен за килограмм, что на 17% ниже, чем в начале недели. Однако несмотря на снижение цен, они все еще на 33% выше, чем в феврале прошлого года.

Падение цен связано с уменьшением спроса и ухудшением качества капусты из-за длительного хранения, что побуждает фермеров к снижению цен при продаже крупных партий.

В середине января стоимость белокочанной капусты достигала 8-13 грн/кг, что в среднем составило на 30% выше, чем стоимость, которая была в начале месяца.

Цены на овощи борщового набора в Украине

В Украине стремительно дорожает лук. Через неделю этот овощ подорожал в среднем на 20%. Основной причиной роста цен стало снижение предложения продукции низкого качества, в то время как качественную продукцию производители пытались закладывать на хранение, не без основания ожидая, что цены на нее будут расти.

В Украине также дорожает картофель. Увеличение спроса позволило украинским фермерам в очередной раз повысить цены на этот овощ. На сегодняшний день картофель поступает на рынок по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция снижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня. Сегодня фермеры продают свеклу по 5-8 грн/кг.