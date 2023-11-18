В Украине стремительно дешевеет один из овощей борщового набора: какая стоимость

На украинском рынке столовой свеклы отмечается тенденция понижения цен. Этот овощ борщового набора уже стоит ниже прошлогоднего уровня.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему дешевеет свекла

Как отмечают эксперты, основной причиной является увеличение объемов предложения столовой свеклы на рынке на фоне сдержанного спроса на данную продукцию.

По словам самих производителей, на текущей неделе оптовые компании и розничные сети снизили объемы закупок столовой свеклы, ссылаясь на низкие темпы сбыта этого корнеплода в рознице.

В результате, большинство владельцев качественной свеклы предпочитают воздержаться от продаж, в ожидании роста цен в данном сегменте.

Какие цены на свеклу

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня основные соглашения по продаже столовой свеклы заключаются по 5-8 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом стоит отметить, что отпускные цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 20% ниже, чем в середине ноября 2022 года.

По словам игроков рынка, предпосылок для удорожания свеклы пока не предвидится.

Заметим, в начале ноября в Украине стремительно выросли цены на качественный картофель. На сегодняшний день они колеблются от 8 до 12 гривен за килограмм, что в среднем на 17% выше, чем на конец предыдущей рабочей недели.