В Україні стрімко дорожчає картопля

Протягом останнього тижня в Україні стрімко зросли ціни на якісну картоплю. На сьогоднішній день вони коливаються в межах від 8 до 12 гривень за кілограм, що в середньому на 17% вище, ніж на кінець попереднього робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit

За словами фермерів, таку ціну обумовлює високий попит і скорочення пропозиції на ринку, оскільки збиральна кампанія в багатьох регіонах України вже фактично завершилася.

Виробники повідомляють, що вони змогли збільшити оптові ціни саме завдяки активному попиту. Як великі оптові компанії, які планують зберігання картоплі на складах, так і роздрібні супермаркети, що поповнюють запаси для нинішніх продажів, виявили інтерес до закупівель картоплі.

Важливо відзначити, що на сьогодні ціни на картоплю в Україні в середньому на 46% вищі, ніж у той самий період минулого року. Більшість виробників планують і надалі підвищувати ціни на якісну картоплю.

При цьому аналітики пишуть, що великі виробники продовжують обмежувати продаж картоплі, що призводить до подальшого зростання цін у цьому сегменті. Фермери також зазначають, що в поточному сезоні значна частина продукції є некондиційною і не підходить для тривалого зберігання.

Додамо, що в жовтні українські аграрії пропонували картоплю на продаж по 7-10 грн/кг, а ближче до кінця місяця ціна на цю продукцію на українському ринку зросла в середньому на 13%.