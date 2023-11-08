В Украине стремительно дорожает картофель

За последнюю неделю в Украине стремительно выросли цены на качественный картофель. На сегодняшний день они колеблются от 8 до 12 гривен за килограмм, что в среднем на 17% выше, чем на конец предыдущей рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам фермеров, такая цена обуславливается высоким спросом и сокращением предложения на рынке, поскольку уборочная кампания во многих регионах Украины уже фактически завершилась.

Производители сообщают, что они смогли увеличить оптовые цены благодаря активному спросу. Как крупные оптовые компании, планирующие хранение картофеля на складах, так и розничные супермаркеты, пополняющие запасы для нынешних продаж, проявили интерес к закупкам картофеля.

Важно отметить, что на сегодняшний день цены на картофель в Украине в среднем на 46% выше, чем в тот же период прошлого года. Большинство производителей планируют и дальше повышать цены на качественный картофель.

При этом аналитики пишут, что крупные производители продолжают ограничивать продажу картофеля, что приводит к дальнейшему росту цен в этом сегменте. Фермеры также отмечают, что в текущем сезоне значительная часть продукции некондиционна и не подходит для длительного хранения.

В октябре украинские аграрии предлагали картофель на продажу по 7-10 грн/кг, а ближе к концу месяца цена на эту продукцию на украинском рынке выросла в среднем на 13%.