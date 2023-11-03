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Категория
Ритейл
Дата публикации

Какие продукты украинцы покупают онлайн: ТОП-15 осенних товаров

супермаркет
Фото: пресс-служба Zakaz.ua

Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua подвели итоги онлайн-продаж за сентябрь и октябрь 2023 года и исследовали, какие продукты и категории товаров больше покупали украинцы в сентябре и октябре в супермаркетах.

Популярные товары в сентябре

"В пятерке лидеров традиционно и неизменно присутствуют бананы, курятина и яйца. С новых позиций, которые кардинально отличаются от летнего списка, можно отметить филе индюка и сыр", - отмечают в Zakaz.ua .

В целом среди самых популярных 15 позиций в корзинах онлайн-покупателей сервиса в сентябре присутствовали следующие товары:

  • банан;
  • вода минеральная;
  • куриное мясо;
  • яйца куриные;
  • масло сладкосливочное;
  • сахар белый кристаллический;
  • молоко пастеризованное;
  • апельсин;
  • филе индейки;
  • лимон;
  • авокадо;
  • крупа гречневая;
  • сыр;
  • картофель;
  • масло подсолнечное рафинированное.

Популярные товары в октябре

Топ-15 октября от предыдущего месяца отличается почти половиной позиций в списке.

"Среди новых интересных товаров в корзинах онлайн-покупателей появились масляные круасаны, красный болгарский перец, огурцы корнишоны, слабосоленый лосось, а также тыквы, которые традиционно покупают накануне Гэлловина. Однако тыква, в первую очередь, очень полезный и вкусный овощ, которого украинцы издавна готовят каши, запеканки, закуски, пироги, чтобы насладиться вкусами осени", - подчеркнули в Zakaz.ua.

Выглядит ТОП октября следующим образом:

  • куриное мясо;
  • бананы;
  • яйца куриные;
  • перец красный;
  • вода минеральная;
  • масло сладкосливочное;
  • сок апельсиновый;
  • круассаны масляные;
  • огурец корнишон;
  • сахар белый кристаллический;
  • лосось слабосоленый;
  • помидор розовый;
  • авокадо;
  • тыква;
  • шампиньоны.
Фото 2 — Какие продукты украинцы покупают онлайн: ТОП-15 осенних товаров

"Интересно отметить, что спрос на рыбу в октябре заметно увеличился. Так среди сотни топовых товаров в заказах покупателей, кроме слабосоленого лосося, находятся также тунец, форель, семга, филе сибаса, креветки Tiger, красная икра", - сообщают в Zakaz. ua .

Ранее аналитики Zakaz.ua сообщали, что осенью по сравнению с ценами летом борщ подешевел : с мясом – на 3%, постный – на 48%. Уменьшение стоимости произошло за счет сезонного падения цен на овощи борщового набора.

Автор:
Светлана Манько