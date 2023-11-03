Какие продукты украинцы покупают онлайн: ТОП-15 осенних товаров

Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua подвели итоги онлайн-продаж за сентябрь и октябрь 2023 года и исследовали, какие продукты и категории товаров больше покупали украинцы в сентябре и октябре в супермаркетах.

Популярные товары в сентябре

"В пятерке лидеров традиционно и неизменно присутствуют бананы, курятина и яйца. С новых позиций, которые кардинально отличаются от летнего списка, можно отметить филе индюка и сыр", - отмечают в Zakaz.ua .

В целом среди самых популярных 15 позиций в корзинах онлайн-покупателей сервиса в сентябре присутствовали следующие товары:

банан;

вода минеральная;

куриное мясо;

яйца куриные;

масло сладкосливочное;

сахар белый кристаллический;

молоко пастеризованное;

апельсин;

филе индейки;

лимон;

авокадо;

крупа гречневая;

сыр;

картофель;

масло подсолнечное рафинированное.

Популярные товары в октябре

Топ-15 октября от предыдущего месяца отличается почти половиной позиций в списке.

"Среди новых интересных товаров в корзинах онлайн-покупателей появились масляные круасаны, красный болгарский перец, огурцы корнишоны, слабосоленый лосось, а также тыквы, которые традиционно покупают накануне Гэлловина. Однако тыква, в первую очередь, очень полезный и вкусный овощ, которого украинцы издавна готовят каши, запеканки, закуски, пироги, чтобы насладиться вкусами осени", - подчеркнули в Zakaz.ua.

Выглядит ТОП октября следующим образом:

куриное мясо;

бананы;

яйца куриные;

перец красный;

вода минеральная;

масло сладкосливочное;

сок апельсиновый;

круассаны масляные;

огурец корнишон;

сахар белый кристаллический;

лосось слабосоленый;

помидор розовый;

авокадо;

тыква;

шампиньоны.

"Интересно отметить, что спрос на рыбу в октябре заметно увеличился. Так среди сотни топовых товаров в заказах покупателей, кроме слабосоленого лосося, находятся также тунец, форель, семга, филе сибаса, креветки Tiger, красная икра", - сообщают в Zakaz. ua .

Ранее аналитики Zakaz.ua сообщали, что осенью по сравнению с ценами летом борщ подешевел : с мясом – на 3%, постный – на 48%. Уменьшение стоимости произошло за счет сезонного падения цен на овощи борщового набора.