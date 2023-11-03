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Какие продукты украинцы покупают онлайн: ТОП-15 осенних товаров
Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua подвели итоги онлайн-продаж за сентябрь и октябрь 2023 года и исследовали, какие продукты и категории товаров больше покупали украинцы в сентябре и октябре в супермаркетах.
Популярные товары в сентябре
"В пятерке лидеров традиционно и неизменно присутствуют бананы, курятина и яйца. С новых позиций, которые кардинально отличаются от летнего списка, можно отметить филе индюка и сыр", - отмечают в Zakaz.ua .
В целом среди самых популярных 15 позиций в корзинах онлайн-покупателей сервиса в сентябре присутствовали следующие товары:
- банан;
- вода минеральная;
- куриное мясо;
- яйца куриные;
- масло сладкосливочное;
- сахар белый кристаллический;
- молоко пастеризованное;
- апельсин;
- филе индейки;
- лимон;
- авокадо;
- крупа гречневая;
- сыр;
- картофель;
- масло подсолнечное рафинированное.
Популярные товары в октябре
Топ-15 октября от предыдущего месяца отличается почти половиной позиций в списке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Среди новых интересных товаров в корзинах онлайн-покупателей появились масляные круасаны, красный болгарский перец, огурцы корнишоны, слабосоленый лосось, а также тыквы, которые традиционно покупают накануне Гэлловина. Однако тыква, в первую очередь, очень полезный и вкусный овощ, которого украинцы издавна готовят каши, запеканки, закуски, пироги, чтобы насладиться вкусами осени", - подчеркнули в Zakaz.ua.
Выглядит ТОП октября следующим образом:
- куриное мясо;
- бананы;
- яйца куриные;
- перец красный;
- вода минеральная;
- масло сладкосливочное;
- сок апельсиновый;
- круассаны масляные;
- огурец корнишон;
- сахар белый кристаллический;
- лосось слабосоленый;
- помидор розовый;
- авокадо;
- тыква;
- шампиньоны.
"Интересно отметить, что спрос на рыбу в октябре заметно увеличился. Так среди сотни топовых товаров в заказах покупателей, кроме слабосоленого лосося, находятся также тунец, форель, семга, филе сибаса, креветки Tiger, красная икра", - сообщают в Zakaz. ua .
Ранее аналитики Zakaz.ua сообщали, что осенью по сравнению с ценами летом борщ подешевел : с мясом – на 3%, постный – на 48%. Уменьшение стоимости произошло за счет сезонного падения цен на овощи борщового набора.