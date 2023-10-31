В Украине дешевеют яблоки, но не все: какая стоимость

После стремительного удорожания отпускные цены на яблоко в Украине снова начали снижаться.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

При этом негативный ценовой тренд отслеживается в основном в сегменте продукции, которую фермеры не закладывают в хранилища из-за низкого качества данных фруктов.

Какие цены на яблоки

С начала текущей недели минимальные цены на яблоки опустились до 8 грн/кг. При этом на яблоки высшего качества фермерам удалось удержать цены в диапазоне 10-15 грн/кг.

Аутсайдерами недели выступили такие сорта как "Джонаголд" и "Ренет Симиренко", а по более высоким ценам поступают в продажу "Гала" и "Голден Делишез".

Экспортное яблоко в цене

По данным аналитиков, украинское яблоко продолжает отгружаться на экспорт.

"Конечно, на сегодняшний день, это незначительные объемы, но география стран-покупателей украинского яблока имеет все шансы расшириться уже в этом сезоне, что впоследствии может привести к увеличению объемов экспортируемого яблока. Многое будет зависеть и от стоимости и возможностей логистики этого сезона", – отмечают аналитики.

К примеру, в прошлом сезоне украинское яблоко почти не было на рынках Юго-Восточной Азии, но в то же время активно поставлялось на Ближний Восток и Центральную Азию.

Удешевление будет длиться недолго

По словам экспертов, на сегодняшний день отпускные цены на яблоки в Украине фактически соответствуют ценовому уровню в прошлом году.

"Это удешевление – это временная ситуация, поскольку с наступлением холодов отпускные цены на яблоки могут снова начать расти", – прогнозируют аналитики.

Как сообщили эксперты аграрного рынка в комментарии Delo.ua, цены на яблоки будут доступны осенью, однако не следует ожидать в холодный период стоимости ниже 10 грн/кг, поскольку стоит учитывать и затраты на электроэнергию и дорогую логистику.