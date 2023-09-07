Яблучний сезон-2023/24: яким буде врожай яблук та ціни на них в цьому році

Цього року виробники яблук в Україні долають ті ж самі проблеми, що й минулого – дорога вартість добрив, дефіцит робочої сили, дорога логістика, обстріли тощо. Яким буде врожай та ціни на яблука, зʼясовувало Delo.ua.

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У середині серпня фермери у Чернівецькій області, де зосереджено багато яблуневих садів, вже почали збір літніх яблук. Місцева влада прогнозує, що в поточному сезоні садівники області зможуть зібрати понад 700 тис тонн яблук. Приблизно через два тижні в Україні почнеться масовий збір яблук нового сезону.

Як зазначають експерти, в цьому році розрахункова урожайність по країні очікується на рівні 2022 року. За даними Української Асоціації Аграрного Експорту, галузеві підприємства в нинішньому році виробили понад 600 тисяч тонн яблук (кількісно урожай не змінився відносно 2021 року).

Минулий рік для садоводів був найважчим, адже фермери зіштовхнулись з масою проблем. Зокрема, через подорожчання ЗЗР та добрив, доводилось зменшити їх використання. В результаті це вплинуло на якість продукту, тому фермерам довелось здебільшого відпривляти продукт на переробку.

Через велику міграцію, зокрема жінок з дітьми, котрі є основними споживачами яблук, впало внутрішне споживання. За підрахунками аналітиків East Fruit, через повномасштабну війну та велику кількості біженців із країни споживання яблук в свіжому вигляді в минулому сезоні впало на 13%, а обсяг ринку – на 14% від середнього показника попередніх п'яти років.

Також фермери сетуювали на дефіцит робочої сили та логістичні труднощі. Крім того, обстріли критичної енергетичної інфраструктури негативно вплинули на плани фермерів по зберіганню яблук взимку, адже продукт потрібно зберігати в холодильних камерах, які живляться від електрики.

“У багатьох випадках цей рік буде схожим за попередній. Будуть такі ж самі проблеми, тому ситуація на ринку стабільно важка", - каже CEO Ukrainian Agricultural Export Association Дмитро Крошка.

Як результат витрати на виробництво яблук було рекордно високими, що призвело до збитків для багатьох садівників.

Яким буде яблучний сезон-2023/24

Передумов для відновлення галузі цього року очікувати не варто, адже виробництво дешевшим не стало, і споживання свіжих яблук та ринок, найімовірніше, продовжать стагнувати.

За словами Дмитра Крошки, приблизно через два тижні починається масовий збір яблук нового сезону. В період збору стане зрозуміло, яким буде врожай, обсяги і ціна для кінцевого споживача.

Як зазначив аналітик УКАБ Максим Гопка, через холодну і затяжну весну в цьому році дозрівання більшості фруктів сповільнилося і об’єми виробництва можуть бути трохи нижчими, ніж в минулому році.

Зазначимо, що ціна на минулорічне яблуко у липні цього року досягла найвищих показників. Перші літні сорти яблук нового врожаю на українському ринку також реалізують за високими цінами, при цьому не всі яблука мають преміальну якість.

Однак високі ціни на яблука не принесли виробникам додатковий заробіток, адже ключовий ріст вартості почався навесні цього року, коли основні об’єми яблук вже були продані. Тому високі ціни лише вдарили по гаманцю споживачів.

В цьому році деякі фермери також були вимушені економити на виробництві, зокрема на добривах. Це вплине на якість продукції, тому цей рік для виробників буде не менш важким, ніж 2022-й.

“Я знаю, що деякі фермери економлять на виробництві, але вони з самого початку розраховували на те, що яблуко буде продаватись з низькою якістю. Таким виробникам експорт не цікавий", - коментує Крошка.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, наразі ситуація з добривами кращою не стала та невідомо, яка ситуація буде взимку щодо можливих обстрілів інфраструктури, тому з великою вірогідністю минулорічні тенденції збережуться й цього року. Проте, якість яблук через кращі погодні умови в другій половині вегетаційного періоду має бути трохи ліпшою, ніж минулого року.

Якщо говорити за вартість яблук на найближчий час, то вони почнуть знижуватися в другій половині вересня, каже Гопка. Вартість яблука наразі варіюється від 22-30 грн/кг. Ціни будуть доступними восени, проте не слід очікувати в холодний період кінцевих цін нижче 10 грн/кг, оскільки варто враховувати й вартість логістики й витрати на електроенергію.

Експорт під питанням

Низька якість яблук не є єдиною проблемою при експорті. Так, через дуже дорогі логістичні витрати деякі фермери відмовляються експортувати яблуко. Адже собівартість продажу українського яблука досить висока. При цьому Україна може створити конкуренцію іншим країнам, але логістика дуже дорога, тому деякі виробники відмовляються експортувати продукцію.

Наприклад, вартість перевезення контейнера яблук з України у два рази дорожче, ніж з Польщі. Відповідно, невідомо чи буде покриватись собівартість від продажу, тому з цих міркувань кожен фермер вирішить для себе, яким шляхом йти - експортувати товар чи ні.

"Сьогодні така ситуація, коли бізнес живе одним днем і якщо є можливість відмовитись від експорту без втрат прибутку, то фермери будуть це робити, якщо є така можливість. Свою продукцію вони можуть продавати на локальних ринках, магазинах тощо", - зазначив Крошка.

До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно 50 тисяч тонн яблук. Основним споживачем була Білорусь, але після початку великої війни цей ринок закритий. Таким чином в минулому році вдалось експортувати в різні країни світу близько 20 тисяч тонн.

При цьому багато фермерів в минулому році продавали продукт для переробки, зокрема через низьку якість продукту. В цьому році яблуко для переробки має високу ціну, але можливості для експорту обмежені. Наприклад, раніше яблуко на переробку коштувало 1 грн/кг, а на експорт воно могло коштувати $2/кг.

"За минулий рік трохи скоротились експортні ринки, адже ми не могли довести продукцію в деякі країни. Наприклад, було важко вивезти яблуко до країн Африки та Тихоокеанского регіону. Логістика до Африканських країн дуже дорога, а яблуко само по собі дешевий товар, тому це не вигідно. При цьому експортери не будуть відмовлятись від поставок в інші країни, тому що партнерські відносини важко здобувати", - наголошує Крошка.

Якщо логістика стане краще і дешевше, то Україна зможе ексопртувати обсяги минулого сезону. Попри проблемну логістику деякі фермери все одно не відмовяться від ексопрту. Тому, ймовірно, що зменнення експорту не буде, а може бути навіть трохи більшим. В будь-якому випадку така ситуація з експортом не вплине на внутрішній ринок України.

Підготовка до зими

Минула зима була важкою для виробників, адже без стабільного живлення холодильних камер електрикою яблука неможливо зберігати. Якщо холодильні камери були підключені до загальної енергосистеми, то при відключенні світла через обстріли, це негативно впливало на їх роботу. З цієї причини фермери намагались швидко продати яблука.

Як зазначив аналітик УКАБ Максим Гопка, уцьому році є сенс притримати яблука, тому що ціни на них взимку можуть бути вищими, ніж минулоріч. Крім собівартості на ціну повпливає й менша пропозиція.

Виробники розуміють, що цього року можуть зіштовхнутись з аналогічними проблемами, тому вони заздалегідь підготувались та закупили генератори. Але це додаткові витрати виробників, які впливають на кінцеву вартість продукту.

"Скоріш за все цей рік буде аналогічний минулому, але можуть ще додатись інші виклики. Наприклад, якщо в минулому році потрібно було терміново продавати продукцію через неможливість її зберігання, то у цьому році може бути інша ситуація з оглядом на те, що виробники підготувались", - каже Крошка.