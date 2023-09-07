Яблочный сезон-2023/24: каким будет урожай яблок и цены на них в этом году

В этом году производители яблок в Украине преодолевают те же проблемы, что и в прошлом – дорогая стоимость удобрений, дефицит рабочей силы, дорогая логистика, обстрелы и т.д. Каким будет урожай и цены на яблоки, выяснило Delo.ua.

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В середине августа фермеры в Черновицкой области, где сосредоточено много яблоневых садов, уже начали сбор летних яблок. Местные власти прогнозируют, что в текущем сезоне садоводы области смогут собрать более 700 тыс. тонн яблок. Приблизительно через две недели в Украине начнется массовый сбор яблок нового сезона.

Как отмечают эксперты, в текущем году расчетная урожайность по стране ожидается на уровне 2022 года. По данным Украинской Ассоциации Аграрного Экспорта, отраслевые предприятия в нынешнем году произвели более 600 тысяч тонн яблок (количественно урожай не изменился по отношению к 2021 году).

Прошлый год для садоводов был тяжелым, ведь фермеры столкнулись с массой проблем. В частности, из-за подорожания СВР и удобрений приходилось уменьшить их использование. В результате это повлияло на качество продукта, поэтому фермерам пришлось отвлекать продукт на переработку.

Из-за большой миграции, в частности женщин с детьми, являющимися основными потребителями яблок, упало внутреннее потребление. По подсчетам аналитиков East Fruit, из-за полномасштабной войны и большого количества беженцев из страны потребления яблок в свежем виде в прошлом сезоне упало на 13%, а объем рынка – на 14% от среднего показателя предыдущих пяти лет.

Также фермеры сетовали на дефицит рабочей силы и логистические трудности. Кроме того, обстрелы критической энергетической инфраструктуры оказали негативное влияние на планы фермеров по хранению яблок зимой, ведь продукт нужно хранить в холодильных камерах, питающихся от электричества.

“Во многих случаях этот год будет похож на предыдущий. Будут такие же проблемы, поэтому ситуация на рынке стабильно тяжелая", - говорит CEO Ukrainian Agricultural Export Association Дмитрий Крошко.

Как результат затраты на производство яблок были рекордно высокими, что привело к ущербу для многих садоводов.

Каким будет новый яблочный сезон-2023/24

Предпосылок для восстановления отрасли в этом году ожидать не стоит, ведь производство дешевле не стало и потребление свежих яблок и рынок, вероятнее всего, продолжат стагнировать.

По словам Дмитрия Крошко, примерно через две недели начинается массовый сбор яблок нового сезона. В период сбора станет понятно, каким будет урожай, объем и цена для конечного потребителя.

Как отметил аналитик УКАБ Максим Гопка, из-за холодной и затяжной весны в этом году созревание большинства фруктов замедлилось и объемы производства могут быть несколько ниже, чем в прошлом году.

Отметим, что цена на яблоко прошлого года в июле этого года достигла самых высоких показателей. Первые летние сорта яблок нового урожая на украинском рынке также реализуют по высоким ценам, при этом не все яблоки обладают премиальным качеством.

Однако высокие цены на яблоки не принесли производителям дополнительный заработок, ведь ключевой рост стоимости начался весной этого года, когда основные объемы яблок уже были проданы. Поэтому высокие цены только ударили по кошельку потребителей.

В этом году некоторые фермеры также были вынуждены экономить на производстве, в частности, удобрений. Это повлияет на качество продукции, поэтому этот год для производителей будет не менее тяжелым, чем 2022 год.

«Я знаю, что некоторые фермеры экономят на производстве, но они изначально рассчитывали на то, что яблоко будет продаваться с низким качеством. Таким производителям экспорт не интересен", - комментирует Крошко.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, ситуация с удобрениями лучше не стала и неизвестно, какая ситуация будет зимой относительно возможных обстрелов инфраструктуры, поэтому с большой вероятностью прошлогодние тенденции сохранятся и в этом году. Тем не менее, качество яблок из-за лучших погодных условий во второй половине вегетационного периода должно быть немного лучше, чем в прошлом году.

Если говорить о стоимости яблок на ближайшее время, то они начнут снижаться во второй половине сентября, говорит Гопка. Стоимость яблока варьируется от 22-30 грн/кг. Цены будут доступны осенью, однако не следует ожидать в холодный период конечных цен ниже 10 грн/кг, поскольку следует учитывать и стоимость логистики и затраты на электроэнергию.

Экспорт под вопросом

Низкое качество яблок не единственная проблема при экспорте. Да, из-за очень дорогих логистических расходов некоторые фермеры отказываются экспортировать яблоко. Ведь себестоимость продаж украинского яблока достаточно высока. При этом Украина может создать конкуренцию другим странам, но логистика очень дорогостоящая, поэтому некоторые производители отказываются экспортировать продукцию.

К примеру, стоимость перевозки контейнера яблок из Украины в два раза дороже, чем из Польши. Соответственно, неизвестно будет ли покрываться себестоимость от продаж, поэтому из этих соображений каждый фермер решит для себя, каким путем идти – экспортировать товар или нет.

"Сегодня такая ситуация, когда бизнес живет одним днем и если есть возможность отказаться от экспорта без потерь прибыли, фермеры будут это делать, если есть такая возможность. Свою продукцию они могут продавать на локальных рынках, магазинах и т.д.", - отметил Крошка.

До полномасштабной войны Украина экспортировала около 50 тысяч тонн яблок. Основным потребителем была Беларусь, но после начала войны этот рынок закрыт. Таким образом, в прошлом году удалось экспортировать в разные страны мира около 20 тысяч тонн.

При этом многие фермеры в прошлом году продавали продукт для переработки, в частности, из-за низкого качества продукта. В этом году яблоко для переработки имеет высокую цену, но возможности для экспорта ограничены. Например, раньше яблоко на переработку стоило 1 грн/кг, а на экспорт оно могло стоить $2/кг.

"За прошлый год немного сократились экспортные рынки, ведь мы не могли довести продукцию в некоторые страны. К примеру, было тяжело вывезти яблоко в страны Африки и Тихоокеанского региона. Логистика в Африканские страны очень дорогая, а яблоко само по себе дешевый товар, поэтому это не выгодно. При этом экспортеры не будут отказываться от поставок в другие страны, потому что партнерские отношения трудно добывать", - отмечает Крошко.

Если логистика станет лучше и дешевле, то Украина сможет экспортировать объемы в прошлом сезоне. Несмотря на проблемную логистику, некоторые фермеры все равно не откажутся от эксопрта. Поэтому, вероятно, что изменения экспорта не будет, а может быть даже немного больше. В любом случае, такая ситуация с экспортом не повлияет на внутренний рынок Украины.

Подготовка к зиме

Прошлая зима была тяжелой для производителей, ведь без стабильного питания холодильных камер электричеством яблоки невозможно хранить. Если холодильные камеры были подключены к общей энергосистеме, то при отключении света из-за обстрелов это негативно влияло на их работу. По этой причине фермеры пытались быстро продать яблоки.

Как отметил аналитик УКАБ Максим Гопка, в этом году есть смысл придержать яблоки, потому что цены на них зимой могут быть выше, чем в прошлом. Помимо себестоимости на цену отразится и меньшее предложение.

Производители понимают, что в этом году могут столкнуться с аналогичными проблемами, поэтому заранее они подготовились и закупили генераторы. Но это дополнительные затраты производителей, влияющих на конечную стоимость продукта.

"Скорее всего, этот год будет аналогичен прошлому, но могут еще добавиться другие вызовы. Например, если в прошлом году нужно было срочно продавать продукцию из-за невозможности ее хранения, то в этом году может быть другая ситуация с учетом того, что производители подготовились", - говорит Крошка.