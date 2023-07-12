Яблоки нового урожая уже в 2,3 раза дороже, чем в прошлом году: какие цены

На этой неделе в Украине стартовал сезон яблок нового урожая. Закупочные цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 23-26 грн./кг/кг, что в среднем в 2,3 раза дороже, чем в начале сезона прошлого года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным ежедневного мониторинга проекта, в этом году украинские садоводы начали сбор урожая яблок почти на 10 дней раньше прошлогоднего.

На сегодняшний день закупочные цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 23-26 грн/кг/кг, что в среднем в 2,3 раза дороже, чем в начале сезона прошлого года.

По словам ключевых игроков рынка, начало сезона поставок местного яблока сразу негативно повлияло на продажи импортного яблока, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на импортные фрукты.

"Свое решение они аргументируют тем, что основное предложение на украинском рынке яблок по-прежнему составляет импортная продукция. При этом спрос на яблоки удерживается на невысоком уровне, поскольку покупатели чаще всего предпочитают сезонные фрукты и ягоды", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что более массово выйти на рынок украинские производители яблок планируют уже на следующей неделе.

"Что касается цен на эти фрукты, то, по словам самих садоводов, цена будет снижаться по мере увеличения предложения местного яблока", - отмечают аналитики.

По их словам, негативный ценовой тренд будет присущ не только сегменту местной продукции, но может снизиться цена и на импортные яблоки.

Отметим, что цены на местный абрикос на украинских рынках стартуют от 50 гривен за килограмм.

Также в Украине начался сезон продаж красной и черной смородины. Пока украинские садоводы готовы отгружать ягоду по 50-70 грн/кг.