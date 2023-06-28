В Україні з'явилися перші місцеві абрикоси: які ціни

Українські виробники цього тижня почали пропонувати до продажу перші цього сезону партії абрикосу. Ціни на цей фрукт стартують від 50 гривень за кілограм.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проекту, урожай абрикосу в Україні цього року буде найнижчим за останні 5 років. Багато садівників повідомляють про втрату врожаю в цьому сегменті від 50% до 80%. Однак поки що на цінах це ніяк не позначилося, адже попит на цю продукцію досить низький.

Цього сезону садівники почали продаж абрикосу в середньому на два тижні пізніше, ніж минулого року.

"Абрикос на сьогоднішній день пропонується до продажу невеликими партіями по 50-60 грн/кг ($1,37-1,64/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж на перші партії даних кісточкових роком раніше", - йдеться у повідомленні.

За інформацією аналітиків, оптові компанії та роздрібні мережі на сьогоднішній день працюють переважно з імпортною продукцією, яка зараз пропонується на внутрішньому ринку у великій кількості.

Місцеві абрикоси пропонуються в дуже маленькому обсязі, плоди, як правило, невеликого калібру і часто ушкоджені різними захворюваннями, що помітно скорочує термін їхньої реалізації. Тому багато роздрібних мереж цього сезону взагалі не розглядають українських фермерів як постачальників, акцент робитиметься лише на імпортну продукцію.

Нагадаємо, також на цьому тижні в Україні розпочався сезон продажів червоної та чорної смородини. Наразі українські садівники готові відвантажувати ягоду по 50-70 грн/кг.

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