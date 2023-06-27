Сезон смородини стартував з низьких цін: скільки просять за ягоду

На поточному тижні в Україні розпочався сезон продажів червоної та чорної смородини. Наразі українські садівники готові відвантажувати ягоду по 50-70 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, попри холодну і затяжну весну, сезон реалізації цих ягід поточного року розпочався приблизно в ті самі строки, що й роком раніше.

Проте ціна на перші партії смородини сьогодні в середньому на 23% нижча, ніж на початок сезону реалізації цих ягід торік, і наразі українські садівники готові відвантажувати як червону, так і чорну смородину по 50-70 грн/кг.

"Водночас, ключові гравці ринку вважають, що середня ціна на смородину в поточному році може бути нижчою, ніж у минулому сезоні, що пов’язано зі збільшенням врожайності цієї культури через вступ у плодоношення нових насаджень", - пояснюють аналітики.

Вони додають, що нижчий рівень цін на перші партії червоної та чорної смородини в поточному сезоні пояснюється високою пропозицією сезонних фруктів і ягід на українському ринку, а також досить стриманим попитом у цьому сегменті.

Нагадаємо, на українському ринку з’явилися перші великі партії вишні з місцевих господарств. Ціна на вишню стартує від 50 грн за кілограм.

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