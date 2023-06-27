Сезон смородины стартовал с низких цен: сколько просят за ягоду

На этой неделе в Украине начался сезон реализации красной и черной смородины. Сейчас украинские садоводы готовы отгружать ягоду по 50-70 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, несмотря на холодную и затяжную весну, сезон реализации этих ягод в текущем году начался примерно в те же сроки, что и годом ранее.

Однако цена на первые партии смородины сегодня в среднем на 23% ниже, чем на начало сезона реализации этих ягод в прошлом году, и украинские садоводы готовы отгружать как красную, так и черную смородину по 50-70 грн/кг.

"В то же время ключевые игроки рынка считают, что средняя цена на смородину в текущем году может быть ниже, чем в прошлом сезоне, что связано с увеличением урожайности этой культуры из-за введения в плодоношение новых насаждений", - объясняют аналитики.

Они добавляют, что более низкий уровень цен на первые партии красной и черной смородины в текущем сезоне объясняется высоким предложением сезонных фруктов и ягод на украинском рынке, а также сдержанным спросом в этом сегменте.

Напомним, на украинском рынке появились первые вишни из местных хозяйств. Цена на вишню стартует от 50 грн за килограмм.

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