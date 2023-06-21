В Украине начался сезон сбора самой дорогой ягоды

В украинской компании BlueBerry начался сезон сбора свежей голубики на ягодной плантации в солнечном Закарпатье.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что голубика TM BlueBerry уже доступна в сетях украинских супермаркетов.

Безопасность выращивания ягоды на плантациях BlueBerry подтверждена сертификатами GlobalG.AP & GRASP и SEDEX.

"Несмотря на весенние заморозки, повлиявшие на урожай многих производителей ягод Украины, команда BlueBerry принимала меры по противодействию весенним заморозкам на ягодной плантации голубики в Закарпатье и смогла собрать хороший урожай", - отмечают в EastFruit.

Как ранее сообщала CEO компании BlueBerry Наталья Пукшин, ягодным бизнесом команда начала заниматься в 2013 году. Просмотрели опыт компаний в Америке и Польше, и после этого команда приняла решение реализовать перспективный проект в Украине в ягодном секторе, работая именно с голубиной.

Ягодные плантации компании расположены в Закарпатье, где климатические условия наиболее благоприятны для выращивания голубики. В этом регионе в течение календарного года наблюдается в среднем 165 теплых солнечных дней.

Заметим, голубика традиционно считается самой дорогой ягодой на рынке. Ее часто называют "черной икрой среди ягод". Поэтому отечественные аграрии уже много лет наращивают площади под голубикой.

Напомним, на этой неделе на украинском рынке появились первые крупные вишни из местных хозяйств. Цена на вишню стартует от 50 грн за килограмм.

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