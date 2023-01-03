В Украине определились с названием голубики

Министерство аграрной политики и продовольствия приняло долгожданное решение упорядочить название таксона одной из основных ягодных культур – Vaccinium corymbosum L., сорта которой регистрировались в Украине под тремя разными названиями: черника, голубика высокорослая и голубика щитковая. Отныне она будет однозначно называться голубика щитковая.

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Об этом сообщает питомник "ФруТек", пишет Аgroportal.ua.

Теперь согласно приказу МинАПК №1050 от 21.12.2022 для всех сортов Vaccinium corymbosum L., внесенных в Государственный реестр сортов растений пригодных для распространения в Украине, определяется единственное название: голубика щитковая.

Отмечается, что такое решение в значительной степени упростит деятельность отечественных питомников, занимающихся выращиванием посадочного материала и его сертификацией импортеров саженцев. А также сертификацию выращенной ягоды (GlobalGAP) и статистический учет производства экспорта выращенной продукции (до сих пор данные Государственной службы статистики, учитывающей отдельно "чернику" и "голубину", существенно отличаются от информации, собиравшейся профильными отечественными ассоциациями, а также той, что представлена в отчетах международной ассоциации производителей – International Blueberry Organization (IBA).