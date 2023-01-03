В Україні визначилися з єдиною назвою лохини

Міністерство аграрної політики і продовольства прийняло довгоочікуване рішення упорядкувати назву таксону однієї з основних ягідних культур – Vaccinium corymbosum L., сорти якої реєструвалися в Україні під трьома різними назвами: чорниця, лохина високоросла та лохина щиткова. Відтепер вона буде однозначно називатися лохина щиткова.

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Про це повідомляє розсадницьке господарство "ФруТек", пише Аgroportal.ua.

Відтепер згідно наказу МінАПК №1050 від 21.12.2022 для всіх сортів Vaccinium corymbosum L., що внесені до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні, визначається єдина назва Українською мовою: лохина щиткова.

Зазначається, що таке рішення значною мірою спростить діяльність вітчизняних розсадників, які займаються вирощуванням садивного матеріалу та його сертифікацією, імпортерів саджанців. А також сертифікацію вирощеної ягоди (GlobalGAP) та статистичний облік виробництва експорту вирощеної продукції (до сьогодні дані Державної служби статистики, яка обліковує окремо "чорницю" та "лохину", суттєво відрізняються від інформації, що збиралася профільними вітчизняними асоціаціями, а також тієї, що представлена в звітах міжнародної асоціації виробників – International Blueberry Organization (IBA).