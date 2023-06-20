В Україні розпочали масовий продаж вишні: які ціни

Цього тижня на українському ринку з’явилися перші великі партії вишні з місцевих господарств. Ціна на вишню стартує від 50 грн за кілограм.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, в Україні минулого тижня стартувало збирання вишні, але перші великі партії на ринку з’явилися тільки цього тижня. При цьому експерти повідомляють, що сезон продажів вишні у 2023 році розпочався на кілька тижнів пізніше.

"Що стосується цін, то перші великі партії вишні українські садівники готові відвантажувати по 50-70 грн/кг ($1,37-1,91/кг), що в середньому на 70% дорожче, ніж на початку сезону минулого року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють садівники, сьогодні попит на вишню досить високий. Однак, за прогнозами учасників ринку, валовий збір вишні в поточному сезоні буде дещо нижчим, ніж торік, що пов’язано з втратами врожаю цих кісточкових через заморозки в першій половині весни. Відповідно, і відпускні ціни на перші великі партії вишні значно вищі за торішні.

При цьому більшість садівників сьогодні оцінюють якість даних кісточкових як середню або нижчу. Через несприятливі погодні умови вишня має досить дрібний калібр, і вже починає тріскатися і гнити на деревах.

Нагадаємо, попри холодну і затяжну весну, сезон продажів черешні в Україні почався без запізнень. Перші оптові партії ранньої черешні з українських господарств вже у кінці травня з’явилися на ринку.

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