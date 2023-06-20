В Украине начали массовую продажу вишни: какие цены

На этой неделе на украинском рынке появились первые крупные партии вишни из местных хозяйств. Цена на вишню стартует от 50 грн. за килограмм.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, в Украине на прошлой неделе стартовал сбор вишни, но первые крупные партии на рынке появились только на этой неделе. При этом эксперты сообщают, что сезон продаж вишни в 2023 году начался на несколько недель позже.

"Что касается цен, то первые крупные партии вишни украинские садоводы готовы отгружать по 50-70 грн/кг ($1,37-1,91/кг), что в среднем на 70% дороже, чем в начале сезона прошлого года", - говорится в сообщении.

Как сообщают садоводы, сегодня спрос на вишню достаточно высокий. Однако, по прогнозам участников рынка, валовой сбор вишни в текущем сезоне будет несколько ниже, чем в прошлом году, что связано с потерями урожая данных косточковых из-за заморозков в первой половине весны. Соответственно, и отпускные цены на первые крупные партии вишни значительно выше прошлогодних.

При этом большинство садоводов на сегодняшний день оценивают качество данных косточковых как среднее или ниже. Из-за неблагоприятных погодных условий вишня имеет достаточно мелкий калибр, и уже начинает трескаться и гнить на деревьях.

Напомним, несмотря на холодную и затяжную весну, сезон продаж черешни в Украине начался без опозданий. Первые оптовые партии ранней черешни из украинских хозяйств уже в конце мая появились на рынке.

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