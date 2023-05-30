В Украине появилась первая местная черешня: какие цены

Несмотря на холодную и затяжную весну, сезон продаж черешни в Украине начался без опозданий. Первые оптовые партии ранней черешни из украинских хозяйств уже появились на рынке.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Они отмечают, что сегодня продажи черешни ведутся исключительно мелким оптом по ценам 60-85 грн/кг, что фактически соответствует ценам на данные косточковые в начале сезона прошлого года.

"Большие опасения у украинских садоводов вызывают обильные осадки, которые сейчас наблюдаются в большинстве регионов страны, что может негативно сказаться на качестве ягоды", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что в нынешнем сезоне погода уже преподнесла неприятные сюрпризы украинским садоводам в виде заморозков в апреле и мае, в результате чего производство черешни в стране в текущем сезоне будет меньше, чем ожидалось ранее.

По словам производителей черешни, массово выйти на рынок они планируют не раньше 10 июня, при условии, что погодные условия будут благоприятны для созревания этих косточковых.

Отметим, что на украинском рынке в продаже также появилась первая импортная черешня по очень высоким ценам. На некоторых прилавках сельскохозяйственных ярмарки в Киеве можно было найти черешню за 1200 гривен/килограмм.

Какими будут цены на черешню в этом году на украинском рынке, читайте в материале Delo.ua.

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