Клубника: увидим ли ее дешевле 50 грн/кг

В Украине начался сезон клубники: за две недели она подешевела вдвое, со 190 грн/кг ($5,2/кг) до менее чем 85 грн/кг ($2,3/кг). Delo.ua узнало у экспертов, сможет ли увеличение ее предложения на рынке сбить цену ниже “психологического” предела в 50 грн/кг?

По данным профильного портала EastFruit, на этой неделе производители из западных областей начали массовую реализацию клубники. На сегодняшний день реализация этой ягоды формируется в рамках диапазона от 50 грн/кг ($1,4) до 85 грн/кг ($2,3), что в среднем в 1,5 раза дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, и более чем вдвое меньше показателей 10 мая, когда она торговалась по 190 грн/кг ($5,2).

Издание подчеркивает, что даже при столь резком падении цен на ягоду она все еще стоит в среднем на 25% дороже, чем в конце мая 2022 года, когда клубника поступала в продажу за 40-80 грн/кг. Такая ценовая разница связана с поздним стартом начала реализации выращенной на открытом грунте клубники – из-за длительной и холодной весны он задержался на несколько недель.

Эксперты уточняют, что в аналогичный период в прошлом году практически все регионы Украины уже начали активную реализацию , в то время как сейчас об этом сообщают исключительно производители из западных областей, где цена на ягоду приближается чуть ли не до 50 грн/кг.

Киев, клубника на еженедельной ярмарке, цена – 100 грн/кг. Фото: Delo.ua

Обычно в Украине клубника открытого грунта выходит на рынок в последнюю декаду мая, а минимальные значения цены на ягоду достигают к 10-15 июня. В 2023 году цены, вероятнее всего, будут снижаться быстрее обычной динамики из-за позднего выхода в продажу выращенных на открытом грунте ягод.

Когда затариваться клубникой?

Собеседник издания Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", прогнозирует минимальные в текущем сезоне цены на эту ягоду через 2-3 недели , но при условии, что за это время в стране не произойдет каких-либо значительных природных катаклизмов.

По его словам, это вызвано оползнем начала сезона клубники как минимум на 2 недели из-за прохладной и дождливой погоды в марте и апреле. При этом и динамика на середину мая была соответствующей: если в этом сезоне средние оптовые цены на клубнику составляли 150 грн/кг, то в прошлом – 90 грн/кг, а в позапрошлом – 70 грн/кг.

Агроном-консультант по выращиванию ягодных культур в Ассоциации ягодников Ukrainian Berries Association Ирина Кобринец в комментарии для издания приводит несколько иной прогноз. По ее словам, в ближайшее время цены могут даже немного возрасти , поскольку нынешнее насыщение рынка вызвано поступлением в розничную продажу крупных партий ягоды из Закарпатья со своей сезонной спецификой.

"Сейчас имеем сверхбольший наплыв на том же "Шуваре" ( крупнейший оптовый рынок с/х продукции во Львове и Западной Украине ) клубники из Закарпатья. На закарпатскую ягоду почему-то у нас никогда не держится цена долго. Ее завозят много и сразу "сбрасывают" покупателям. То есть они не со 100 гривен снижают до 80 гривен, а сразу сбрасывают цену до 60 гривен за килограмм и без вариантов", - пояснила эксперт.

Ирина Кобринец уточнила, что через вышеупомянутые 2-3 недели клубника может немного подешеветь, но сильного падения цены она не ожидает . Это вызвано тем, что в нынешнем производственном сезоне очень выросли в цене как удобрения, так и средства защиты растений. Таким образом, из-за роста себестоимости выращивания ягоды, производители не могут снижать цены на нее аналогично прошлому сезону.

Киев, клубника на еженедельной ярмарке, цена – 85 грн/кг. Фото: Delo.ua

Также она подчеркивает, что в целом цены на клубнику широко варьируются по Украине в зависимости от региона, и этот тренд сохраняется из года в год. К примеру, в прошлом году она не встречала на своем локальном рынке во Львовской области ягоду нормального качества дешевле 70 грн/кг, хотя, по данным EastFruit, диапазон цен в 2022 году составлял 40-80 грн/кг.

"Возможно, где-то на Шуваре была дешевая клубника. Но там, где ее выращивали фермеры в селах, и привозили продавать на локальный рынок, ягода меньше 60-65 грн в пик сезона не стоила", - объясняет эксперт зональность рынка.

Вместе с тем эксперт добавляет - в дальнейшем цена на клубнику будет зависеть от погодных условий в каждом из регионов-производителей. Но, судя по ее связям с участниками Ассоциации ягодников, ныне имеем хорошую урожайность клубники , что внушает определенный оптимизм и в отношении цен на нее.

По словам Кобринец, в этом году во многих областях Украины прошли поздние заморозки, но для клубники наиболее разрушительными была штормовая погода с периодическими заморозками в 20-х числах апреля, а иногда урожай был поврежден после сильного похолодания 10 мая.

Так ждать ли клубнику дешевле 50 грн/кг?

Совершенно не факт, что килограмм клубники в этом сезоне будет стоить дешевле этой отметки, утверждают собеседники издания. Даже наоборот, скорее, это недостижимый для нынешнего сезона уровень.

Нельзя утверждать, что цены на ягоды в текущем сезоне будут ниже, чем в предыдущие годы, и клубника будет стоить дешевле 50 грн/кг. Подобным прогнозам не способствуют ни погодные условия этой весны, ни ситуация с большими площадями оккупированных территорий на юге нашего государства. Александр Хорев руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты"

Похожие прогнозы приводил и EastFruit в первой половине мая – ориентировочно в 2023 году не стоит ждать клубнику дешевле 55 грн ($1,5), хотя большинство участников рынка надеются, что цены не опустятся ниже 73 грн/кг ($2).

Столько же составляет средняя минимальная оптовая цена на качественную клубнику за последние 5 лет – $1,5/кг. При этом в 2022 году оптовые цены на нее в Украине ни разу не опускались ниже $1,7/кг, хотя в 2019 году этот показатель падал даже ниже $1/кг .

Киев, клубника на ярмарке, цена - 95 грн/кг. Фото: Delo.ua

В свою очередь, опрошенные изданием торговцы на сельскохозяйственной ярмарке в Киеве тоже достаточно осторожны в оценках. При текущем предложении клубники в диапазоне 85-100 грн четверо из пяти респондентов спрогнозировали, что через две-три недели ягода будет стоить в пределах 60-70 грн/кг, а еще один - в пределах 50-60 грн/кг. По словам предпринимателей, они реализуют клубнику преимущественно из Закарпатской, Одесской, Винницкой, Киевской и Черкасской областей, при этом импортная ягода не может конкурировать с украинской.