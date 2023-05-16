В Украине дешевеет ранняя капуста: какие цены

Цены на раннюю капусту в Украине в последние несколько дней существенно снизились. Сегодня украинские фермеры отгружают раннюю капусту по 45-56 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам участников рынка, снижение цен в этом сегменте вполне закономерно, ведь к продаже уже присоединились практически все южные регионы страны, также поставки ранней капусты регулярно осуществляются из Закарпатья.

Так, на сегодняшний день украинские производители отгружают раннюю капусту по 45-56 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Напомним, что с начала мая цена на раннюю капусту на украинском рынке росла, что было обусловлено так называемым периодом межсезонья. Тогда предложение капусты суперранних сортов сокращалось, а массовая поставка продукции более поздних сортов еще не началась.

Сегодня же предложение ранней капусты на рынке Украины стремительно растет, что несмотря на достаточно высокий спрос, заставляет фермеров снижать цены на свою продукцию.

Однако, как отмечают аналитики, в аналогичный период в прошлом году раннюю капусту украинские производители продавали в среднем на 22% дешевле, чем сегодня.

Эту ситуацию ключевые игроки рынка связывают с более благоприятными погодными условиями прошлой весной.

Отметим, а вот цены на морковь в Украине продолжают расти. Пока этот овощ уже стоит значительно дороже, чем в аналогичный период 2022 года.

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