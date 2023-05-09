В Україні стрімко дорожчає рання капуста: які ціни

В Україні вже другий тиждень поспіль спостерігається зростання цін на капусту нового врожаю. Сьогодні українські фермери вже відвантажують ранню капусту по 55-60 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їхніми словами, причина подорожчання полягає в тому, що пропозиція капусти суперранніх сортів продовжує скорочуватися, тоді як масові поставки продукції пізніших сортів ще не почалися.

При цьому попит на ранню капусту зберігається досить високим, що дозволяє фермерам і надалі підвищувати ціну.

Так, сьогодні українські фермери вже відвантажують ранню капусту по 55-60 грн/кг, що в середньому на 30% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Більшість господарств уже закінчили збирання врожаю капусти суперранніх сортів, тоді як рання капуста пізніших сортів почне масово надходити у продаж у середньому через 2 тижні. При цьому українські фермери не виключають можливості того, що ця продукція з'явиться на ринку дещо пізніше за визначені терміни, якщо погода й надалі залишатиметься холодною та похмурою", - прогнозують аналітики.

Вони зауважують, що в аналогічний період минулого року рання капуста в Україні також дорожчала під впливом сезонного чинника, проте ця продукція коштувала практично в 1,5 рази дешевше, ніж зараз.

Роком раніше продаж ранньої капусти вівся у діапазоні 30-35 грн/кг.

Зауважимо, в Україні також зростають ціни на білокачанну капусту врожаю 2022 року. На сьогодні українські фермери пропонують до продажу капусту по 25-30 грн/кг.

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