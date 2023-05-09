В Украине стремительно дорожает ранняя капуста: какие цены

В Украине уже вторую неделю подряд наблюдается рост цен на капусту нового урожая. Сегодня украинские фермеры уже отгружают раннюю капусту по 55-60 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их словам, предложение капусты суперранних сортов продолжает сокращаться, в то время как массовые поставки продукции более поздних сортов еще не начались.

При этом спрос на раннюю капусту сохраняется достаточно высоким, что позволяет фермерам и дальше повышать цену.

Сегодня украинские фермеры уже отгружают раннюю капусту по 55-60 грн/кг, что в среднем на 30% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Большинство хозяйств уже закончили уборку урожая капусты суперранних сортов, тогда как ранняя капуста более поздних сортов начнет массово поступать в продажу в среднем через 2 недели. При этом украинские фермеры не исключают возможности того, что эта продукция появится на рынке несколько позже, если погода и дальше будет оставаться холодной и пасмурной", - прогнозируют аналитики.

Они отмечают, что в аналогичный период в прошлом году ранняя капуста в Украине также дорожала под влиянием сезонного фактора, однако эта продукция стоила практически в 1,5 раза дешевле, чем сейчас.

Годом ранее продажи ранней капусты велись в диапазоне 30-35 грн/кг.

Отметим, что в Украине также растут цены на белокочанную капусту урожая 2022 года. На сегодняшний день украинские фермеры предлагают к продаже капусту по 25-30 грн/кг.

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