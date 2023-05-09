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В Украине стремительно дорожает ранняя капуста: какие цены
В Украине уже вторую неделю подряд наблюдается рост цен на капусту нового урожая. Сегодня украинские фермеры уже отгружают раннюю капусту по 55-60 грн/кг.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По их словам, предложение капусты суперранних сортов продолжает сокращаться, в то время как массовые поставки продукции более поздних сортов еще не начались.
При этом спрос на раннюю капусту сохраняется достаточно высоким, что позволяет фермерам и дальше повышать цену.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сегодня украинские фермеры уже отгружают раннюю капусту по 55-60 грн/кг, что в среднем на 30% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Большинство хозяйств уже закончили уборку урожая капусты суперранних сортов, тогда как ранняя капуста более поздних сортов начнет массово поступать в продажу в среднем через 2 недели. При этом украинские фермеры не исключают возможности того, что эта продукция появится на рынке несколько позже, если погода и дальше будет оставаться холодной и пасмурной", - прогнозируют аналитики.
Они отмечают, что в аналогичный период в прошлом году ранняя капуста в Украине также дорожала под влиянием сезонного фактора, однако эта продукция стоила практически в 1,5 раза дешевле, чем сейчас.
Годом ранее продажи ранней капусты велись в диапазоне 30-35 грн/кг.
Отметим, что в Украине также растут цены на белокочанную капусту урожая 2022 года. На сегодняшний день украинские фермеры предлагают к продаже капусту по 25-30 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com