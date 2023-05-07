Как изменились цены на свинину в супермаркетах

За апрель цены на охлажденную свинину на полках национальных торговых сетей выросли в среднем на 8,4%. Наибольший прирост цен затронул сезонно популярную часть ― ошейок.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

Так, по результатам ежемесячного мониторинга национальных розничных сетей аналитического отдела АСУ, средняя цена килограмма охлажденной свинины в апреле составила 195,5 грн/кг, что на 8,4% или на 15,2 грн/кг выше, чем в марте.

Как отмечают аналитики, наибольший прирост цен затронул сезонно популярную часть – ошейок, цена на который повысилась на 26,4 грн/кг или 13,3% против мартовской.

Кроме этого, как и месяцем ранее, заметно (+11%) повысились цены на лопатку и тазобедренную часть – на 19,0 грн/кг и почти на 18,0 грн/кг соответственно.

Чуть меньший прирост ощутила цена свиной вырезки, повысившись на 8,6% или на 17,8%. Удорожание остальных позиций ограничилось 5-8%, констатируют в АСУ.

Там добавляют, что подорожание свинины в апреле является типичным сезонным "поведением" цен, ведь именно в этот месяц традиционно приходится празднование Пасхи или подготовка к празднику.

"В апреле цены на свинину традиционно были на 5-7% выше мартовских. В этом же году дополнительными факторами поддержки положительной ценовой динамики стали минимальный приток импортного мясного сырья и ограниченность внутреннего предложения из-за меньших, чем в предыдущие годы, производственных возможностей отечественного свиноводства. Такая ценовая динамика отразила положительное изменение спроса на свинину на всех уровнях ― от забоя до розничной полки", - комментируют в отраслевом объединении.

Напомним, Украина снизила импорт свинины на треть. Поставки охлажденного и мороженого свиней в марте составили 503 тонн или 949 тысяч долларов в денежном эквиваленте.

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