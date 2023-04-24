Украинцам рассказали, будет ли дефицит мяса, яиц и молока

В Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции животноводства сократятся. Показатель уменьшится на 2,2% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году прогнозируется только рост производства курятины.

Об этом сообщила пресс-служба Института аграрной экономики.

По прогнозу ученых в 2023 году производство мяса птицы вырастет против предыдущего года на 1,1% – до 1,7 млн. тонн.

Такой рост ожидается на фоне существенного уменьшения этого вида продукции – почти на 8% – в 2022 году преимущественно в результате военных действий в Украине.

В то же время по другим видам животноводческой продукции прогнозируется уменьшение производства, больше всего – по овцеводству. В частности, производство шерсти, ожидается, уменьшится на 30%.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, уменьшение объемов производства произойдет также по продукции выращивания крупного рогатого скота и свиней, молока и яиц.

Однако по основным продуктам: молоко, яйца, мясо свиней оно сохранится на уровне предвоенных тенденций – в пределах 2-3%.

Более существенным будет уменьшение производства продукции выращивания крупного рогатого скота – почти на 12%.

В целом по прогнозу ученых, производство валовой продукции животноводства уменьшится по сравнению с 2022 годом на 2,2%, что свидетельствует о возобновлении довоенных тенденций развития животноводства после резкого спада в результате оккупации и военных действий в 2022 году.

Напомним, поголовье коров в 2022 году сократилось на 13%, а отечественная отрасль недополучила почти 1 млн т молока. При этом население сокращает производство молока и вырезает скот более существенно, чем промышленные хозяйства.

Как сообщили в Минагрополитики, уровень производства мяса в Украине позволяет обеспечить каждого украинца 20 кг свинины в год.

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