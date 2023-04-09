Украина снизила импорт свинины на треть

Поставки в Украину охлажденного и мороженого мяса свиней в марте составили 503 тонн или 949 тысяч долларов в денежном эквиваленте, что почти на треть меньше чем в феврале.

Об этом сообщили аналитики ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) со ссылкой на данные таможенной статистики.

Отмечается, что этот показатель также втрое меньше поступления свинины в марте 2022 года и является самым низким показателем по итогам месяца с 2018 года.

Как и месяцем ранее, продолжающаяся с начала января низкая импортная активность связана с положительной ценовой динамикой на рынке свинины стран ЕС, отмечают аналитики АСУ.

По их словам, за март средняя цена килограмма свинины убойной массой в странах ЕС за март составляла около 2,35 евро или 2,54 дол. США. При этом средняя цена импортированного в марте килограмма свинины опустилась до $1,88. США/кг, что на 5,7% ниже, чем в феврале, и при этом темпы импорта за месяц были минимальными.

"Даже отсутствие импортных пошлин не сделало европейскую свинину более конкурентоспособной по цене по сравнению с отечественной. Так что пока этот статус-кво сохраняется, внешние поставки мяса свиней будут оставаться малоактивными", - комментируют в отраслевом объединении.

В АСУ добавляют, что за первый квартал 2023 импорт свинины составил 3,16 тыс. т, что более чем в четыре раза меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Как сообщили в Минагрополитики, уровень производства мяса в Украине позволяет обеспечить каждому украинцу 20 кг свинины в год.

Отметим, что традиционно перед Пасхой украинские потребители наблюдают повышение цен на ряд продуктов, в частности на мясо. Так, свинина, которая является самым популярным мясом среди украинцев, стала расти в цене.

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