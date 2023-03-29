Ціна на свинину може зрости до 10%: які види м'яса подорожчають перед Великоднем

Традиційно перед Великоднем українські споживачі спостерігають підвищення цін на ряд продуктів, зокрема на м'ясо. Delo.ua розповідає, які види м'яса в Україні подорожчають напередодні Великодня.

Свинина

Традиційне сезонне підвищення цін на м’ясо вже розпочалося. Так, свинина, яка є найпопулярнішим м’ясом серед українців, почала зростати в ціні. А підвищення цін на живець свиней розпочалося з середини березня, каже аналітик УКАБ Максим Гопка.

“Постачальники живця фіксують високу активність заготівельників, котрі завчасно хочуть гарантувати достатні об’єми закупівлі. Завжди до повномасштабної війни перед Великоднем зростав імпорт свинини, проте наразі ці об’єми є набагато меншими. Незважаючи на скорочення поголів’я та складну ситуацію в галузі свинарства імпортна свинина наразі дорожча для переробників, тому і активність на внутрішньому ринку розпочалась ще раніше”, - каже Гопка.

Наразі, за даними Мінфіну, середні ціни на свинину в супермаркетах становлять:

Свинячий ошийок – 200,18 грн/кг (за березень подорожчав на 4%).

Свиняча лопатка – 175 грн/кг (за березень ціна зросла на 14%).

Свиняча грудинка – 170 грн/кг (ціна варіювалась 169-172 грн/кг).

Ціни на свинину до середини квітня під тиском сезонного характеру можуть зрости до 10%, проте після свята ціни повинні знизитися.

Експерт Київської школи економіки (KSE) Павло Мартишев також розповів, що перед Великоднем свинина зросте в ціні. Залежно від її вартості люди потенційно можуть розглянути її заміну на яловичину через невелику різницю в ціні.

"Наразі свинина дешевша, ніж яловичина, але вона дуже зростає в ціні з початку повномасштабного вторгнення. Це пов'язано зі скороченням рентабельності вирощування тварин, у тому числі, за рахунок низького попиту і подорожчання зерна в гривні. Ціни в гривні на кормовий ячмінь та кукурудзу зросли через девальвацію, а це зменшило маржинальність від годівлі свиней", - коментує Мартишев.

Враховуючи практичну відсутність конкуренції з боку імпортної продукції, основним джерелом поповнення сировинних запасів вітчизняних м’ясопереробних підприємств є внутрішня пропозиція свинини, кажуть в Асоціації "Свинарі України". Обмеженість останньої та наближення традиційного періоду відновлення споживання свинини створює передумови для позитивної цінової динаміки напередодні Великодня.

Так, пожвавлення заготівельної активності відбувається найчастіше за два тижні до свята, унаслідок чого ціни додають 5-12% за цей період.

Проте скромніша ніж у попередні роки внутрішня пропозиція слугує підтримкою для цін закупівлі, її передсвяткові коливання також будуть залежати від рівня споживчої активності напередодні Великодня та відповідних очікувань переробників.

"Водночас, часто саме на передсвятковий тиждень припадають традиційні цінові піки. Тож цілком ймовірно, що ціни на свинину як в закупівлі, так і в роздрібі в цей період можуть сягнути максимальних позначок попереднього сезону, які спостерігалися у вересні-жовтні минулого року. З іншого боку, обмеженість купівельної спроможності населення залишатиметься вагомим ціновим фактором, що стримує ріст вартості", - розповіли в Асоціації "Свинарі України".

При цьому може відбутись деяке зниження цін на свинину після Великодня, але воно, скоріш за все, не буде незначним чи тривалим, адже після завершення святкувань споживчу активність на високому рівні може підтримати початок сезону пікніків. Однак оператори ринку свинини відзначають "згладженість" сплесків споживчої активності в останні роки та особливо в умовах війни. Проте із потеплінням у другій половині весни ринок, найімовірніше, відчуватиме пожвавлення торгівлі на противагу стриманішим продажам першого кварталу року.

Яловичина

Також за останній місяць зросли ціни на живець корів та бичків для виробництва яловичини, через деякий дефіцит тварин на ринку. Аналітики вважають, що зростання цін на цей вид м’яса буде супроводжуватися більше не сезонним характером, а проблемами в галузі в цілому.

“Попит на яловичину слабший, ніж на свинину чи курятину, і це в деякій мірі також стримає ціни для кінцевого споживача”, - додав Максим Гопка.

Наразі, за даними Мінфіну, середні ціни на яловичину в супермаркетах становлять:

Яловичина гуляш – 244,81 грн/кг (за березень ціна зросла на 5,5%).

Яловичина ребра – 152,98 грн/кг (за березень ціна зросла на 8,7%).

За словами експерта KSE Павла Мартишева, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну значного підвищення цін на яловичину не спостерігалось. Також не очікується значного здорожчання яловичини перед Великоднем.

"Наразі велика кількість м’яса потрапляє на ринок, але через свою традиційно високу ціну яловичина не користується великим попитом з боку населення. При цьому на вартість яловичини не впливає висока вартість кормів тому, що велика рогата худоба повністю не залежить від кормового зерна, як свиня та птиця. Через ці фактори вдається стримувати значне підвищення цін на яловичину, в тому числі перед Великоднем", - каже Мартишев.

Курятина

Цінова ситуація на ринку курятини для споживачів стабілізуються з настанням тепла. На сьогодні, за даними Мінфіну, середні ціни на курятину в супермаркетах становлять:

Курятина філе – 140,60 грн/кг (ціни за березень варіювались від 135,60 – 144,60 грн/кг).

Курятина гомілка – 80,45 грн/кг (ціни за березень варіювались від 63,45 – 80,45 грн/кг).

Курятина стегно – 91,95 грн/кг (ціни за березень варіювались від 91,95 – 107,95 грн/кг).

Як зазначив експерт KSE Мартишев, перед Великоднем не буде значного росту цін на курятину через те, що галузь почала відновлюватись після блекаутів.

В свою чергу аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак підкруслив, що українці в період зростання цін менше споживати не стали, оскільки грошові запаси та наявність роботи дозволяли зберегти базовий продуктовий кошик. Так буде й навесні.

"Якщо говорити про майбутню динаміку цін, то подорожчання на 5-10% у деяких точках продажу чекати варто, але масового зростання роздрібних цін на базарі ми не чекаємо через те, що країна згуртувалася і всі намагаються входити в положення один одного. Але причиною зростання цін, коли це станеться, буде спекулятивний чинник", - каже Орищак.

Він додав, що об'єктивно, у світі паливо дешевшає, інфраструктурні руйнування не прогресують країною, відповідно внесок у зростання цін буде виключно з боку бізнесу.