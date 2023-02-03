Відродженння "Чарівного птаха". Як родина Кривещенків успішно відновлює зруйновану окупантами птахоферму

Протягом 15 років засновники ферми "Чарівний птах" Вікторія Кривещенко зі своїм чоловіком розвивали бізнес. За цей час сімейна ферма увійшла до п'ятірки найбільших виробників перепелиних яєць в Україні, які налагодили співпрацю із ключовими рітейлерами. Бізнес активно розвивався і було багато планів на розвиток, але почалася масштабна війна, зруйнувавши всі плани та підприємство. Delo.ua розповідає історію сім'ї підприємців Кривещенко, як вони рятували своє підприємство під час окупації Київщини та тепер відновлюють потужності, щоб продовжити працювати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Публікацію створено за підтримки Vulkan Casino

Незважаючи на активні воєнні дії, повітряні тривоги, ракетні атаки, масштабні блекаути, бізнес продовжує розвиватися. Старі підприємства, які постраждали під час бойових дій, намагаються поступово відновлюватись, щоб залишитися на ринку та працювати далі.

Одним із таких є перепелина ферма "Чарівний птах", яка знаходиться в селі Перемога на Київщині. Засновницею ферми є українка Вікторія Кривещенко, яка довгі роки разом із чоловіком розвивала свій бізнес.

Історія створення перепелиної ферми

Історія сімейного підприємства розпочалася у 2003 на базі домогосподарства, а у 2008-му році вона з чоловіком вирішили створити юридичну особу і придбали напівзруйновані тваринницькі приміщення загальною площею понад 4500 кв.м. Так і з’явилася ТМ "Чарівний птах".

Продукція ТМ "Чарівний птах"

Ми поступово нарощували обсяги виробництва, використовували новітні технології вирощування та утримання перепелів, впровадили систему НАССР. Побудували інкубаторій. У 2012 році отримали статус племрепродуктора 2 порядку з вирощування перепелів японської і маньчжурської порід. Вікторія Кривещенко Засновниця ТМ "Чарівний птах"

В основному продукція підприємства, а це харчові яйця перепелині, м’ясо перепела, інкубаційні яйця та племінна птиця, реалізовувалась через мережі супермаркетів.

За 15 років бізнес-діяльності підприємство увійшло в п'ятірку найбільших виробників України. А з приходом окупантів на українську землю у 2022 році, практично все було втрачено.

Про окупацію і втрати

Повномасштабна війна застала сім'ю раптово. За словами Вікторії вони не встигли відвантажити готову продукцію та евакуювати ферму і птахів у безпечніше місце.

Перепілки ферми "Чарівний птах"

В перші дні вторгнення рітейлери вже не приймали продукцію, тож ми передали її ЗСУ. Самі прийняли рішення залишитись на підприємстві. Вікторія Кривещенко Засновниця ТМ "Чарівний птах"

Російські військові зайшли в село Перемога на Київщіні 28-го лютого 2022 року. З того моменту фермерам допомагали сусіди, адже робітники підприємства під час окупації не мали змоги дістатися до місця роботи.

Так Вікторія з сім'єю та сусідами намагались підтримувати безперебійну роботу ферми. Вже 11-го березня в одне з приміщень прилетів російський снаряд.

Зруйнована ферма "Чарівний птах"

Майже всі перепілки загинули: частина від попадання, інша – від вибухової хвилі. Вижили тільки 2%. Вони були в іншому приміщенні, бо напередодні їх не встигли пересадити до кліткового обладнання в основний зал. Тож це їх врятувало. Саме з цих перепілок підприємці почали відновлювати ферму після звільнення Київщини на початку квітня.

У момент окупації у нас було одне завдання – зберегти птахів, які вижили. Тому ми не боялися ходити на ферму доглядати за ними. Окупанти у цей момент дивилися на нас, як на людей несповна розуму. Але у нас навіть питання не стояло кинути перепілок. На автопілоті робиш все для того, аби вберегти те, що залишилось. Вікторія Кривещенко Засновниця ТМ "Чарівний птах"

Відродження з попелу

Зараз підприємці відбудовують зруйновані приміщення. Вже вдалося відновити зовнішні стіни і покрівлю. Стартом для відновлення поголів’я стали ті 2% птахів, які вижили після обстрілу. Станом на зараз фермерам вдалося збільшити їхню кількість майже вдесятеро – до 20% від довоєнної кількості.

Після деокупації Вікторія з чоловіком взялися відновлювати бізнес, проте розуміли, що того попиту, що був раніше, поки не буде. Вони хотіли взяти кредит в банку, але відмовилися від цієї ідеї через нестабільність ринку. Тому підприємці сподівались тільки на свої сили, гранти та партнерів.

Підприємство "Чарівний птах" в процесі відновлення

"Мої колеги постійно ділились грантовими програмами. Ми довго не думали і почали відправляти заявки. Врешті, виграли два конкурси. Перший – від Агентства ООН з питань міграції. Другим стала безкоштовна освітня програма SEED від організації Глобальний договір ООН в Україні. Там нас підтримала компанія МХП і надала грант, який ми використали на закупівлю необхідних матеріалів для відновлення поголів’я нашої птиці",- каже Вікторія.

Вона підкреслила, що це повернуло сім'ю у стрій і дозволило планувати подальшу роботу.

У грантових програмах, як SEED, є свій плюс — крім фінансової допомоги, вони створюють якісний і цікавий освітній проєкт. Підтримка коштами дуже важлива, але й не менше, ніж додаткове навчання, нові знайомства та обмін досвідом з іншими компаніями. Та ж МХП менторила нас і розповідала про власні кейси співпраці з малим бізнесом, вибудовування логістики тощо. Вікторія Кривещенко Засновниця ТМ "Чарівний птах"

Багато з цих знань не можна отримати у вільному доступі, а грантові програми дають таку можливість. Бо бізнесу доводиться справлятися з двома факторами – зовнішніми і внутрішніми. Щоб побороти зовнішні, треба чітко ставити мету, розуміти на який ринок ти хочеш позиціонувати продукт, і чого хоче споживач, наголосила Вікторія. Потрібно правильно оцінити вхідні бар'єри на ринок, його місткість та особливості.

На прикладі свого бізнесу сім'я Кривещенко побачили, що для успіху не достатньо лише продукту. Треба налагоджувати зв'язки з менеджерами-закупівельниками або будувати такий бренд, за яким покупці приходитимуть у конкретну мережу. Загалом робота з мережами — це складний, довгий, фінансово і часозатратний процес. Тож виробнику до цього потрібно підходити комплексно.

Кадри, колектив підприємства це один з ключових факторів успіху виробництва. На практиці фермери побачили, що у пошуку та підборі персоналу важливо знайти, у першу чергу, відповідальну людину. Адже на робітничу посаду вивчити досить швидко, проте зробити з людини сумлінного працівника набагато важче.

Vulkan Casino тримає стрій на Бізнес-фронті поруч з іншими компаніями і перетворює ігрові перемоги на реабілітацію для постраждалих, відновлення будинків, медичне обладнання і ліки, польові печі для військових. Компанія фіксує мінімум 1% від суми кожного виграшу користувачів і перераховує на благодійність з власних коштів. Кожен може приєднатися до проекту і запалити вогонь перемоги

Плани на майбутнє

Сім'я Кривещенко знайшла сили, щоб вижити під час окупації, не опустили руки і тоді, коли снаряд прилетів та розтрощив приміщення ферми. Підприємці планують працювати далі, не зважаючи на проблеми, які принесла війна.

Найбільшою проблемою наразі є часті і довгі відключення світла, каже Вікторія. Останнім часом підприємство має можливість підтримувати безперебійну роботу завдяки генератору, який працює 12-19 годин на добу. Це все додаткові витрати. Однак не зважаючи на це, підприємці не відмовляються від своїх планів.

Для початку нам треба залишитися на ринку, відновити повністю канали розподілу та відбудувати логістику. Бо наразі, наприклад, ми не можемо знайти перевізника на невеликі обсяги для доставки продукції, а власного транспорту після окупації не стало Також нам необхідно відновити дороге кліткове обладнання, яке знищив російський снаряд. Вікторія Кривещенко Засновниця ТМ "Чарівний птах"

Надалі підприємці планують вийти на зовнішні ринки, бо до війни вже готувались до сертифікації, від експорту нас відділяв лише один крок. Окрім цього бізнес має і соціальну місію – показати українцям користь перепелиного яйця.

Перепелине яйце ТМ "Чарівний птах"

Адже перепелине яйцє має особливі властивості та несе велику користь для дітей та людей похилого віку. Наприклад, у Японії вважається, що дитина щодня має з’їдати по 2-3 перепелиних яйця. Схожу практику фермери хочуть принести і в українські садочки та школи.

"Загалом як би важко не було, треба йти тільки вперед і потихеньку робити свою справу. Якщо не рухатися і нічого не робити, то нічого і не отримаєш. Ми плануємо реалізувати усі наші довоєнні мрії. Терпіння — це дерево з гірким корінням і солодкими плодами", - мотивовано розповіла Вікторія Кривещенко.