Як команда Національного комплексу “Експоцентр України” перезапускає бізнес-діяльність після кількох місяців простою

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний комплекс “Експоцентр України” або ж ВДНГ призупинив свою діяльність. ВДНГ відновив роботу лише у травні, коли у Києві стало більш-менш безпечно. Бізнес, що працює на території “Експоцентру”, почав повертатися і приймати гостей, а команда ВДНГ вже працює над запуском нових проектів. Кореспондентка Delo.ua провела один день на території комплексу, щоб побачити, як відновлюється бізнес на одному із найвідоміших виставкових майданчиків столиці. Що відбувається на території ВДНГ та як можна провести своє дозвілля, читайте у нашому репортажі.

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Діяльність "Експоцентру" полягає в основному в організації заходів, подій, дозвілля та спорту. Минулого року його відвідали 5,5 млн киян, гостей з інших міст та країн. Але 24 лютого 2022 року бізнес-діяльність комплексу було припинено, а павільйони стали гуманітарними штабами та укриттями від російських ракет.

За останні шість років оборот "Експоцентру" в грошах зріс у шість разів. За минулий рік оборот компанії становив 134 млн гривень, а це рекордний показник за часи незалежності країни, завдяки якому у 2021 році підприємство змогло закрити борги перед державою, які сформувалися понад 12 років тому, каже генеральний директор "Експоцентру" Євген Мушкін. Але нинішня ситуація в країні призвела до того, що тепер бізнесу доводиться виживати та вживати антикризових заходів, щоб зовсім не закритися.

Замість бізнесу запуск гуманітарного штабу

Генеральний директор "Експоцентру" Євген Мушкін був у дорозі, коли Росія почала бомбардувати українські міста. Йому зателефонувала родичка та повідомила, що почалася війна. Він планував сімейну відпустку на кілька днів, яку звісно довелося скасувати.

24 лютого ніхто з партнерів та співробітників "Експоцентру" не вийшов на роботу. Євген попросив усіх залишатися вдома, але деякі співробітники прийшли на територію, щоб сховатись у павільйоні від обстрілу.

Я зателефонував усім керівникам і сказав, щоб ніхто не виходив працювати. А ті, кому не було де сховатися від обстрілів, ховалися на території ВДНГ: у деяких будівель товсті стіни. У павільйонах, підвальних чи напівпідвальних приміщеннях люди були у безпеці. В одному з павільйонів жінка народила дитину. Ми не розголошували подробиць з метою безпеки, але вона не захотіла їхати до пологового будинку, оскільки їй було комфортно на ВДНГ. Євген Мушкін Генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ)

За кілька днів на території "Експоцентру" спільно з Made in Ukraine було організовано гуманітарний штаб. Наразі тут працює 10 пунктів збору гуманітарної допомоги. Один проект створено спільно з Made in Ukraine, в рамках якого команда допомагає постраждалим у війні, ЗСУ та ТрО.

Колеги зі сфери громадського харчування почали готувати обіди для захисників країни. Досі вони готують 500-600 порцій для українських військових. Пекарі, які працюють на ВДНГ, також не залишилися осторонь. Вони залучили допомогу канадського фонду Ukrainian Club of Moncton, який купив борошно для хлібопекарні. З цього борошна пекарі пекли хліб і відвозили до Бучі, після того, як місто звільнили від росіян.

Євген зазначив, що загалом по Україні деякі волонтерські організації вже припинили свою діяльність, зокрема, через відсутність фінансування. Але в "Експоцентрі" не закриватимуть гуманітарні штаби, незважаючи на те, що доставка медикаментів, одягу та інших необхідних речей постраждалим коштує великі гроші.

Збитки та стратегія антикрихкості

За словами Мушкіна, на сьогоднішній день ВВП "Експоцентру" впав на 65%, оскільки бізнес не працював кілька місяців.

При цьому, на мою думку, ми ще непогано тримаємося, адже деякі українські заклади культури не заробляють або зовсім закрилися. Якщо ми цього року вийдемо на обіг у 40-45 млн гривень, це буде непоганий показник з урахуванням нинішньої ситуації. Для порівняння, минулого року оборот "Експоцентру" в грошах становив 134 млн гривень. Євген Мушкін Генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ)

Над складами "Експоцентру" збили ворожу ракету, внаслідок чого було зруйновано приміщення. Збитки зруйнованої інфраструктури становили півмільйона гривень. А відсутність бізнес-діяльності протягом кількох місяців призвела до 25 млн гривень недоотриманої виручки. Тому не було виплачено зарплати повною мірою і не зроблено запланованих ремонтів.

Щоб вийти із кризової ситуації, команда "Експоцентру" розробила стратегію антикрихкості. Завдяки їй бізнес не просів ще більше, каже Євген.

Принцип антикрихкості полягає в тому, що "Експоцентр" працює не як державний актив, а на всій території функціонують різні види бізнесу партнерів. Адже основний контент, заради якого приходять люди, — це окремі галузі та проекти, створені в колаборації.

В антикризові заходи також включено економію ресурсів та бюджету, який коригується щомісяця. У довоєнний час бюджет коригувався щорічно.

Основні статті витрат "Експоцентру" - зарплати співробітникам та комунальні послуги. В рамках антикризової стратегії зарплати довелося урізати, щоб зберегти якнайбільше робочих місць і не скорочувати людей. А для економії комунальних послуг на території ВДНГ у вечірній час не включають світло та не заповнюють басейн із фонтаном (його робота коштує 250 гривень на годину).

Євген Мушкін вважає, що нинішні умови складні, але найважчий час буде взимку. Однак він не має наміру взимку повністю консервувати "Експоцентр", а припускає сезонне закриття кількох локацій.

Відновлення бізнес-діяльності

На ВДНГ переважно працює бізнес у сфері дозвілля, подій та спорту. Подієвий напрямок зараз не працює повною мірою. У дозвільній сфері вже запустилися практично всі локації. Мушкін каже, що із десяти партнерів не працюють двоє.

Зараз на ВДНГ працює фудкорт, малі зони розваг, оранжерея, Animal Park та інші локації. З усіх перерахованих галузей найкраще на ВДНГ зараз почувається сфера громадського харчування.

Оранжерея – гордість "Експоцентру". Співробітники розконсервували оранжерею і упорядкували клумби. До повномасштабної війни будівлю оранжереї відремонтували, вклавши в реконструкцію майже 6 млн гривень. Ще потрібно міняти скляний дах, а всередині приміщення встановити систему охолодження, але зараз на це не вистачає грошей.

В оранжереї можна побачити цитрусові дерева з плодами, агаву, якій понад 60 років, та багато інших рослин.

У приміщенні саду працює Hendrick's Bar. “Там завжди дуже багато людей у будь-яку пору року. Ми не думали, що цей бар збиратиме аншлаги. Тепер приводів сюди ходити побільшало, бо це чудове місце для відпочинку, а людям зараз це необхідно”, — каже Євген.

Одним із цікавих проектів є Kitchen&Garden, де вирощують квіти та спеції.

Тут можна купити квіти та спеції плюс на цій же локації в саду можна влаштувати пікнік. Ми реалізували ідею пікніка, як це роблять за кордоном, а не як у нас традиційно влаштовують із шашликами. Євген Мушкін Генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ)

Можна прийти зі своїми килимками та розміститися на території саду зі своєю їжею. А якщо сидіти за столиком, то треба замовляти їжу чи напої.

У сфері освіти на ВДНГ є кілька проектів, наприклад, дитячий денний табір "Літній збір", курси. Проте ще не усі запустилися.

Також тут працює контактний Animal Park, де можна побачити, погодувати та пограти з різними тваринами: ламою, козами, вівцями, мавпами, лемурами та багатьма іншими. "Це місце зараз особливо популярно: тварини допомагають багатьом людям відволіктися від того, що відбувається в країні", - зазначає співробітник Animal Park.

До Animal Park привезли двох лемурів із харківського зоопарку. Вони довго приходили до тями після стресу, пов'язаного з обстрілами Харкова. Співробітники Animal Park реанімували їх, і лемури почали довіряти людям та контактувати з ними.

Ще одна гордість ВДНГ – урбан-парк. На цій локації зібрано основні види вуличної культури.

“Його унікальність у тому, що в одному місці можна зібрати абсолютно різних людей та вікових груп. Зокрема такий проект неможливо придумати маленькою групою людей. Це велика та командна робота, якій немає альтернативи у світі”, - зазначив Мушкін.

2021 року це місце відвідали 250 тисяч осіб за 2,5 місяці роботи. Команда "Експоцентру" розробляла цей проект за участю тих людей, які тепер ним користуються. За словами Євгена, це є наочним прикладом того, що якщо ти проектуєш щось для людей за їх участю, то це місце буде затребуваним.

“Це місце не є комерційним, але тут завжди багато людей, які у будь-якому разі щось куплять на фудкорті. Це дає можливість бізнесу генерувати робочі місця, сплачувати податки тощо", — розповідає Євген.

Нові проекти

Євген Мушкін розповів, що на території "Експоцентру" вже після перезапуску бізнесу спільно з партнерами вдалося запустити новий проект. Ідея в тому, щоб об'єднати дві можливості локації — дозвілля та покупки. Для реалізації задуманого кожні вихідні на ВДНГ проходить ярмарок, де підприємці продають свою продукцію.

“У мене народилася ідея запустити власний ярмарок українських виробників. Люди хочуть купувати продукцію і водночас проводити дозвілля. Ми об'єднали ці два бажання. Виробникам зараз дуже тяжко, тому їх потрібно підтримувати. Запуск вдався, і ми проводимо ярмарку кожні вихідні”, — каже Євген.

Сьогодні команда "Експоцентру" працює над ще одним проектом, пов'язаним із організацією виставки, але Євген поки не розкрив деталі.

Фото: Володимир Герасимов