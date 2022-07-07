Как команда Национального комплекса “Экспоцентр Украины” перезапускает бизнес-деятельность после нескольких месяцев простоя

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный комплекс “Экспоцентр Украины” приостановил свою деятельность. ВДНГ возобновил работу только в мае, когда в Киеве стало более-менее безопасно. Бизнес, работающий на территории “Экспоцентра”, начал возвращаться и принимать гостей, а команда ВДНГ работает над запуском новых проектов. Корреспондентка Delo.ua провела один день на территории комплекса, чтобы увидеть, как восстанавливается бизнес на одной из самых известных выставочных площадок столицы. Что происходит на территории ВДНГ и как можно провести свой досуг, читайте в нашем репортаже.

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Деятельность "Экспоцентра" заключается в основном в организации мероприятий, событий, досуга и спорта. В прошлом году его посетили 5,5 млн киевлян, гостей из других городов и стран. Но 24 февраля 2022 года бизнес-деятельность комплекса была приостановлена, а павильоны стали гуманитарными штабами и укрытиями от российских ракет.

За последние шесть лет оборот "Экспоцентра" в деньгах вырос в шесть раз. За прошлый год оборот компании составил 134 млн гривен, а это рекордный показатель за время независимости страны, благодаря которому в 2021 году предприятие смогло закрыть долги перед государством, сформировавшиеся более 12 лет назад, говорит генеральный директор "Экспоцентра" Евгений Мушкин. Но нынешняя ситуация в стране привела к тому, что теперь бизнесу приходится выживать и принимать антикризисные меры, чтобы вовсе не закрыться.

Вместо бизнеса запуск гуманитарного штаба

Генеральный директор "Экспоцентра" Евгений Мушкин был в дороге, когда Россия начала бомбить украинские города. Ему позвонила родственница и сообщила, что началась война. Он планировал семейный отпуск на несколько дней, который по понятным причинам пришлось отложить.

24 февраля никто из партнеров и сотрудников "Экспоцентра" не вышел на работу. Евгений попросил всех оставаться дома, но некоторые сотрудники пришли на территорию, чтобы спрятаться в павильоне от обстрелов.

Я позвонил всем руководителям и потребовал, чтобы никто не выходил на работу. А те, кому негде было укрыться от обстрелов, прятались на территории ВДНГ: у некоторых зданий толстые стены. В павильонах, подвальных или полуподвальных помещениях люди были в безопасности. В одном из павильонов женщина родила ребенка. Мы не разглашали подробностей в целях безопасности, но она не захотела ехать в роддом, так как ей было комфортно на ВДНГ. Евгений Мушкин Генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНГ)

Спустя несколько дней на территории "Экспоцентра" совместно с Made in Ukraine был организован гуманитарный штаб. Сейчас здесь работает 10 пунктов сбора гуманитарной помощи. Один проект создан совместно с Made in Ukraine, в рамках которого команда помогает пострадавшим в войне, ВСУ и ТрО.

Коллеги из общепита начали готовить обеды для защитников страны. По сей день они готовят 500-600 порций для украинских военных. Пекари, работающие на ВДНГ, также не остались в стороне. Они привлекли помощь канадского фонда Ukrainian Club of Moncton, который закупил муку для хлебопекарни. Из этой муки пекари пекли хлеб и отвозили в Бучу, после того как ее освободили от российских оккупантов.

Евгений отметил, что в целом по Украине некоторые волонтерские организации уже прекратили свою деятельность в том числе из-за отсутствия финансирования. Но в "Экспоцентре" не будут закрывать гуманитарные штабы, несмотря на то что доставка медикаментов, одежды и других необходимых вещей пострадавшим стоит больших денег.

Убытки и стратегия антихрупкости

По словам Мушкина, на сегодняшний день ВВП "Экспоцентра" упал на 65%, поскольку бизнес не работал несколько месяцев.

При этом, мне кажется, мы еще неплохо держимся, ведь некоторые украинские заведения культуры не зарабатывают или вовсе закрылись. Если мы в этом году выйдем на оборот в 40-45 млн гривен, это будет неплохой показатель с учетом нынешней ситуации. Для сравнения, в прошлом году оборот "Экспоцентра" в деньгах составлял 134 млн гривен. Евгений Мушкин Генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНГ)

Над складами "Экспоцентра" сбили вражескую ракету, в результате чего были разрушены помещения. Убытки разрушенной инфраструктуры составили полмиллиона гривен. А отсутствие бизнес-деятельности на протяжении нескольких месяцев привело к 25 млн гривен недополученной выручки. Поэтому не были выплачены зарплаты в полной мере и не сделаны запланированные ремонты.

Чтобы выйти из кризисной ситуации, команда "Экспоцентра" разработала стратегию антихрупкости. Благодаря ей бизнес не просел еще больше, говорит Евгений.

Принцип антихрупкости заключается в том, что "Экспоцентр" работает не как государственный актив, а на всей территории функционируют разные виды бизнеса партнеров. Ведь основной контент, ради которого приходят люди, — это отдельно взятые отрасли и проекты, созданные в коллаборации.

В антикризисные меры также включены экономия ресурсов и бюджета, который корректируется каждый месяц. В довоенное время бюджет корректировался раз в год.

Основные статьи расходов "Экспоцентра" — зарплаты сотрудникам и коммунальные услуги. В рамках антикризисной стратегии зарплаты пришлось урезать, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест и не сокращать людей. А для экономии коммунальных услуг на территории ВДНГ в вечернее время не включают свет и не заполняют бассейн с фонтаном (его работа стоит 250 гривен в час).

Евгений Мушкин считает, что нынешние условия сложные, но самое тяжелое время будет зимой. Однако он не намерен зимой полностью консервировать "Экспоцентр", а допускает сезонное закрытие нескольких локаций.

Восстановление бизнес-деятельности

На ВДНГ в основном работает бизнес в сфере досуга, событий и спорта. Событийное направление сейчас не работает в полной мере. В досуговой сфере уже запустились практически все локации. Мушкин говорит, что из десяти партнеров не работают двое.

Сейчас на ВДНГ работает фудкорт, малые зоны развлечений, оранжерея, Animal Park и другие локации. Из всех перечисленных отраслей лучше всего на ВДНГ сейчас себя чувствует сфера общепита.

Оранжерея — гордость "Экспоцентра". Сотрудники расконсервировали оранжерею и привели в порядок клумбы. До полномасштабной войны здание оранжереи отремонтировали, вложив в реконструкцию почти 6 млн гривен. Еще нужно менять стеклянную крышу, а внутри помещения установить систему охлаждения, но сейчас на это не хватает денег.

В оранжерее можно увидеть цитрусовые деревья с плодами, агаву, которой более 60 лет, и много других растений.

В помещении сада работает Hendrick's Bar. “Там всегда очень много людей в любое время года. Мы не думали, что этот бар будет собирать аншлаги. Теперь поводов сюда ходить стало больше, так как это отличное место для отдыха, а людям сейчас это необходимо”, — говорит Евгений.

Одним из интересных проектов является Kitchen&Garden, где выращивают цветы и специи.

Здесь можно купить цветы и специи плюс на этой же локации в саду можно устроить пикник. Мы реализовали идею пикника, как это делают за границей, а не как у нас традиционно устраивают с шашлыками. Евгений Мушкин Генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНГ)

Можно прийти со своими ковриками и разместиться на территории сада со своей едой. А если сидеть за столиком, то нужно заказывать еду или напитки.

В сфере образования на ВДНГ есть несколько проектов, например, детский дневной лагерь "Летний сбор", курсы. Однако еще не все запустились.

Также здесь работает контактный Animal Park, где можно увидеть, покормить и поиграть с разными животными: ламой, козами, овцами, мартышками, лемурами и многими другими. “Это место сейчас особенно популярно: животные помогают многим людям отвлечься от происходящего в стране”, — отмечает сотрудник Animal Park.

В Animal Park привезли двух лемуров из харьковского зоопарка. Они долго приходили в себя после стресса, связанного с обстрелами Харькова. Сотрудники Animal Park реанимировали их, и лемуры начали доверять людям и контактировать с ними.

Еще одна гордость ВДНГ — урбан-парк. На этой локации собраны основные виды уличной культуры.

“Его уникальность в том, что в одном месте можно собрать совершенно разных людей и возрастов. В частности, такой проект невозможно придумать маленькой группой людей. Это большая и командная работа, которой нет альтернативы в мире”, — отметил Мушкин.

В 2021 году это место посетили 250 тысяч человек за 2,5 месяца работы. Команда "Экспоцентра" разрабатывала этот проект с участием тех людей, которые теперь им пользуются. По словам Евгения, это наглядный пример того, что если ты проектируешь что-то для людей с их участием, то это место будет востребованным.

“Это место не является коммерческим, но здесь всегда много людей, которые в любом случае что-то купят на фудкорте. Это дает возможность бизнесу генерировать рабочие места, платить налоги и т. д.”, — рассказывает Евгений.

Новые проекты

Евгений Мушкин рассказал, что на территории "Экспоцентра" уже после перезапуска бизнеса совместно с партнерами удалось запустить новый проект. Идея в том, чтобы объединить две возможности локации — досуг и покупки. Для реализации задуманного каждые выходные на ВДНГ проходит ярмарка, где предприниматели продают свою продукцию.

“У меня родилась идея запустить собственную ярмарку украинских производителей. Люди хотят покупать продукцию и в то же время проводить досуг. Мы объединили эти два желания. Производителям сейчас очень тяжело, поэтому их нужно поддерживать. Запуск удался, и мы проводим ярмарки каждые выходные”, — говорит Евгений.

Сегодня команда "Экспоцентра" работает над еще одним проектом, связанным с организацией выставки, но Евгений пока не раскрыл детали.

Фото: Владимир Герасимов