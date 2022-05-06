"План на войну": как бренд растительной косметики VESNA переориентировался на помощь фронту

Оккупация российскими войсками Бучи выдавила оттуда весь украинский бизнес. На месяц в городе закрылись магазины, почтовые операторы, торговые центры и все производство. Среди пострадавших оказался бренд растительной косметики VESNA, активно развивавшийся до войны семейный бизнес с прицелом на международный рынок.

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Его соосновательница Виктория Маслова рассказала Delo.ua о том, как они выросли из "производства для себя" до нескольких фирменных магазинов, какие планы строили всего за день до войны и как в условиях нового времени переориентировались на помощь фронту.

Виктория говорит, что у нее рабочий тандем с мамой. Начинали она вдвоем семь лет назад, практически без ничего — проблемы с кожей заставили искать подходящую косметику. Виктория закончила юридический факультет Киево-Могилянской академии, а также освоила профессию косметолога, чтобы лучше понимать кожу человека. Мама в их паре отвечала за производство и сама изучила связанные с химией вопросы.

В самом начале они делали косметику исключительно для себя. Потом решили выставлять продукцию на Facebook. Люди покупали и оставались довольны. Развивать бизнес помогло сарафанное радио — быстро бренд перешел на уровень большого фирменного магазина в Буче, где кроме косметики продавалось еще и здоровое питание от партнеров. Неподалеку открылись лаборатория и фирменный офис.

В последнее время VESNA начала продавать франшизу. Косметика бренда появилась в Ирпене, Мукачево, во Львове, а количество партнерских точек по всей Украине перевалило за пятьдесят.

Все, что мы зарабатывали, вкладывали в развитие. Брали кредиты, рисковали. Но выросли сами с нуля до хорошо оборотного бизнеса. В Украине производства косметики такого, как у нас, в принципе, нет. Обычно это большое контрактное производство, работающее на нефтяных маслах. Растительное производство редко можно найти даже в мире, чтобы оно было не совсем крафтовое и сертифицированное, чтобы были свои стандарты, но при этом полностью из растительного сырья. Виктория Маслова Соосновательница бренда растительной косметики VESNA

Девушка добавляет, что, работая в Буче, они проводили экскурсии для детей по лаборатории. Из-за специфики производства все компоненты косметики съедобны. Гости в прямом смысле могли попробовать некоторые кремы.

В последние год-два бизнес развивался особенно активно. В 2022-м планировали даже выйти на международные рынки. В частности, 23 февраля компания готовила пробную партию для Amazon в США. Но на следующий день Россия начала войну.

"Самый депрессивный момент" и трогательная релокация

Маслова признается: они думали, что война может начаться, но верить в это не хотели. Первые российские бомбы они услышали в пять утра 24 февраля. Мама Виктории жила практически напротив аэропорта "Антонов" и видела эти взрывы. Семья спешно собрала документы, самые необходимые вещи и выехала во Львовскую область. Из-за нарастающих проблем с трафиком они не смогли заехать ни в магазины, ни на производство.

Но и на новом месте взрывы их догнали. Поскольку у самой Виктории три маленьких брата, они решили уехать Польшу. Девушка признается — из-за страха, что во Львове повторится бучанский сценарий. Дальше была короткая остановка в Чехии, но женщины в другой стране чувствовали себя не очень хорошо и решили вернуться во Львов. Уже там они возобновили производство.

Наши партнеры из Киева, у которых мы когда-то покупали оборудование, дали нам технику до лучших времен. Заплатить мы за нее можем позже. Так мы получили базовое оборудование для нашего производства. Например, диспергатор для эмульсии кремов. Без такого оборудования производство невозможно — там высокочастотные обороты. Его нельзя просто пойти в магазине купить. Виктория Маслова Соосновательница бренда растительной косметики VESNA

Похожая ситуация случилась и с сырьем для косметики. Все запасы остались в Буче, но партнеры дали скидку — они сами оказались из Харькова, побывали под обстрелами и понимали ситуацию, поэтому отправили все необходимые компоненты через "Новую почту".

Когда Вооруженные силы Украины выбили россиян из Бучи, Виктория получила первые фотографии оттуда. Увиденное она называет "самым депрессивными моментом". Потом ее мама поехала проверить, что осталось. Оказалось, что российские войска расстреляли их квартиру, разгромили лабораторию и фирменный магазин. Они вынесли оттуда не только технику (кофемашины, фотоаппарат, кулер), но даже самые неожиданные вещи (столы, стулья, флипчарт). То, что не смогли вынести, например, 150-килограммовый косметический реактор, разбили.

Впрочем, некоторые вещи все же остались, и VESNA успешно их перевезла на новое место. В Бучу вернуться компания пока не может из-за проблем с коммуникациями, а чем дольше простаивает такой бизнес — тем выше у его собственников потерь.

Показательной стала и релокация компании. Викторию связали с мужчиной, которому сын перед уходом на фронт отдал грузовую машину. Сын погиб во время боевых действий, но его отец выполняет просьбу — использует фуру для помощи людям. Поэтому тяжелые лабораторные столы и оставшиеся запасы мужчина перевез практически бесплатно.

Не пришлось нанимать для тяжелой работы и грузчиков. Соосновательница компании вспоминает: люди просто приходили и помогали загружать эти столы. Аналогичная ситуация случилась и во Львове. Все, что понадобилось Виктории — бросить клич о помощи.

Неожиданная просьба с Донбасса и новое направление

После возобновления производства VESNA начала закрывать потребности клиентов, которые успели соскучиться по их косметике. А потом в компанию написала девушка, которая служит в ВСУ связистом на Донбассе. На фоне стресса у нее начали выпадать волосы и появились проблемы с кожей на лице.

Она написала нам: "Я знаю, где я нахожусь, но все равно хочется выглядеть девушкой". Эта история нас очень тронула. Мы выслали ей бесплатно косметику. А потом сделали такую инициативу, как подвешенная косметика — девушки, которые в безопасных условиях, шлют косметику для девушек на фронте, чтобы поднять морально-волевой дух. Ну и потому, что девушка лучше поймет девушку. Инициатива пошла, женщины начали "подвешивать" косметику. Мы и сейчас ищем девушек из ВСУ, чтобы их проконсультировать и отослать косметику. Виктория Маслова Соосновательница бренда растительной косметики VESNA

Та самая посылка, которая отправилась девушке-связистке на Донбасс. Фото: Виктория Маслова

Параллельно с этим она начала разрабатывать новую линейку косметики для ВСУ — милитарную, в пиксельных цветах нашей армии и с вдохновляющими надписями. Виктория говорит, что так она добивается контраста, чтобы было видно, как относятся к военным в РФ, а как в Украине.

Не обделили вниманием в компании и мужчин-защитников. Если девушки в армии получают кремы и средства для ухода за волосами, то для парней разработали специальные заживляющие мази. Маслова рассказывает, что кремы из гуманитарной помощи не очень эффективны. Их же мазь (в ее состав входят пчелиный воск, масло какао, масло ши, масло виноградной косточки, оливковое масло, мацерат календулы, эфирные масла, пантенол) помогают быстро заживлять на коже трещинки и раны. Первая партия этой продукции уже отправилась на фронт.

Сегодня бизнес-стратегия компании VESNA выглядит таким образом: часть продукции они продают своим клиентам, а за эти деньги делают другую часть продукции для ВСУ бесплатно. При этом передают они не через фонды, а напрямую — чтобы было быстрее. Виктория говорит: их жизнь поделилась на до и после. Еще совсем недавно они думали об увеличении точек сбыта и развитии бренда, но сейчас их задача — быть максимально полезными в данный момент. А планы на войну — помогать фронту.