"План на війну": як бренд рослинної косметики VESNA переорієнтувався на допомогу фронту

Окупація російськими військами Бучі вичавила звідти весь український бізнес. На місяць у місті закрилися магазини, поштові оператори, торгові центри та все виробництво. Серед постраждалих опинився бренд рослинної косметики VESNA — сімейний бізнес, що активно розвивався до війни, з прицілом на міжнародний ринок.

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Його співзасновниця Вікторія Маслова розповіла Delo.ua про те, як вони виросли з "виробництва для себе" до кількох фірмових магазинів, які плани будували лише за день до війни, та як за умов нових часів переорієнтувалися на допомогу фронту.

Вікторія каже, що має робочий тандем з мамою. Починали вони удвох сім років тому, практично без нічого — проблеми зі шкірою змусили шукати гарну косметику. Вікторія закінчила юридичний факультет Києво-Могилянської академії, а також опанувала професію косметолога, щоб краще розуміти шкіру людини. Мама в їхній парі відповідала за виробництво і сама вивчила пов'язані з хімією питання.

На самому початку вони робили косметику виключно для себе. Згодом вирішили виставляти продукцію на Facebook. Люди купували і залишалися задоволені. Розвивати бізнес допомогло сарафанне радіо — швидко бренд перейшов на рівень великого фірмового магазину в Бучі, де крім косметики продавалося ще й здорове харчування від партнерів. Неподалік відкрилися лабораторія та фірмовий офіс.

Останнім часом VESNA почала продавати франшизу. Косметика бренду з'явилася в Ірпені, Мукачеві, у Львові, а кількість партнерських точок по всій Україні перевищила п'ятдесят.

Все, що ми заробляли, вкладали у розвиток. Брали кредити, ризикували. Але виросли самі з нуля до оборотного бізнесу. В Україні виробництва косметики такого, як у нас, у принципі, немає. Зазвичай, це велике контрактне виробництво, що працює на нафтових оліях. Рослинне виробництво рідко можна знайти навіть у світі, щоб воно було не зовсім крафтове та було сертифіковане. Щоб були стандарти, але при цьому повністю із рослинної сировини. Вікторія Маслова Співзасновниця бренду рослинної косметики VESNA

Дівчина додає, що, працюючи у Бучі, вони проводили екскурсії для дітей лабораторією. Через специфіку виробництва всі компоненти косметики їстівні, тому гості могли спробувати деякі креми.

В останні рік-два бізнес розвивався особливо активно. 2022-го планували навіть вийти на міжнародні ринки. Зокрема, 23 лютого компанія готувала пробну партію для Amazon у США. Але наступного дня Росія розпочала війну.

"Найдепресивніший момент" і зворушлива релокація

Маслова зізнається: вони думали, що війна може початися, але вірити в це не хотіли. Перші російські бомби вони почули о п'ятій ранку 24 лютого. Мама Вікторії жила практично навпроти аеропорту "Антонов" та бачила ці вибухи. Сім'я спішно зібрала документи, найнеобхідніші речі та виїхала до Львівської області. Через проблеми з трафіком вони не змогли заїхати ні в магазини, ні на виробництво.

Але й на новому місці вибухи їх наздогнали. Оскільки сама Вікторія має трьох маленьких братів, вони вирішили поїхати до Польщі. Дівчина зізнається — через страх, що у Львові повториться бучанський сценарій. Далі була коротка зупинка у Чехії, але жінки в іншій країні почувалися не дуже добре і вирішили повернутися до Львова. Вже там вони поновили виробництво.

Наші партнери з Києва, у яких ми колись купували обладнання, дали нам техніку до кращих часів. Заплатити ми за неї можемо згодом. Тому ми отримали базове обладнання для нашого виробництва. Наприклад, диспергатор для емульсії кремів. Без такого обладнання виробництво неможливе — там високочастотні обороти. Його не можна просто піти у магазині купити. Вікторія Маслова Співзасновниця бренду рослинної косметики VESNA

Схожа ситуація трапилася і з сировиною для косметики. Усі запаси лишился у Бучі, але партнери дали знижку — вони самі були з Харкова, побували під обстрілами та розуміли ситуацію. Тому надіслали всі необхідні компоненти через "Нову пошту".

Коли Збройні сили України вибили росіян із Бучі, Вікторія отримала перші фотографії звідти. Побачене вона називає "найдепресивнішим моментом". Потім її мати поїхала перевірити, що залишилося. Виявилося, що російські війська розстріляли їхню квартиру, розгромили лабораторію та фірмовий магазин. Вони винесли звідти не тільки техніку (кавомашини, фотоапарат, кулер), але навіть найнесподіваніші речі (столи, стільці, фліпчарт). Те, що не змогли винести, наприклад, 150-кілограмовий косметичний реактор, розбили.

Втім, деякі речі все ж таки залишилися, і VESNA успішно їх перевезла на нове місце. У Бучу повернутися компанія поки що не може через проблеми з комунікаціями, а чим довше простоює такий бізнес — тим вищими є витрати для власника.

Показовою стала релокація компанії. Вікторію пов'язали з чоловіком, якому син перед тим, як пішов на фронт, віддав вантажну машину. Син загинув під час бойових дій, але батько виконує його прохання — використовує фуру для допомоги людям. Тому важкі лабораторні столи і запаси, що лишилися, чоловік перевіз практично безкоштовно.

Не довелося наймати для важкої роботи і вантажників. Співзасновниця компанії згадує — люди просто приходили та допомагали завантажувати ці столи. Аналогічна ситуація була і у Львові. Все, що знадобилося Вікторії, — кинути клич про допомогу.

Несподіване прохання з Донбасу та новий напрямок

Після відновлення виробництва VESNA почала закривати потреби клієнтів, які встигли скучити за їхньою косметикою. А потім у компанію написала дівчина, яка служить у ЗСУ зв'язківцем на Донбасі. На тлі стресу у неї почало випадати волосся і з'явилися проблеми зі шкірою на обличчі.

Вона написала нам: "Я знаю, де я, але все одно хочеться виглядати дівчиною". Ця історія нас дуже зворушила. Ми надіслали їй безкоштовно косметику. А потім зробили таку ініціативу, як підвішена косметика — дівчата, які у безпечних умовах, шлють косметику для дівчат на фронті, щоб підняти морально-вольовий дух. І тому, що дівчина краще зрозуміє дівчину. Ініціатива пішла, жінки почали "підвішувати" косметику. Ми і зараз шукаємо дівчат із ЗСУ, щоб їх проконсультувати та надіслати косметику. Вікторія Маслова Співзасновниця бренду рослинної косметики VESNA

Та сама посилка, яка вирушила дівчині-зв'язківці на Донбас. Фото: Вікторія Маслова

Паралельно з цим вона почала розробляти нову лінійку косметики для ЗСУ — мілітарну, у піксельних кольорах нашої армії та з підбадьорюючими надписами. Вікторія каже, що так вона досягає контрасту, щоб було видно, як ставляться до військових у РФ, а як в Україні.

Не обділили увагою у компанії і чоловіків. Якщо дівчата в армії отримують креми та засоби для догляду за волоссям, то для хлопців розробили спеціальні загоювальні мазі. Маслова розповідає, що креми із гуманітарної допомоги не дуже ефективні. Їх мазь (до складу входять бджолиний віск, олія какао, олія ши, олія виноградної кісточки, оливкова олія, мацерат календули, ефірні олії, пантенол) допомагає швидко загоювати на шкірі тріщини та рани. Перша партія цієї продукції вже вирушила на фронт.

Сьогодні бізнес-стратегія компанії VESNA має такий вигляд: частину продукції вони продають своїм клієнтам, а за ці гроші роблять іншу частину продукції для ЗСУ безкоштовно. При цьому передають вони не через фонди, а безпосередньо військовим, щоб було швидше. Вікторія каже: їхнє життя поділилося на до та після. Ще зовсім недавно вони думали про збільшення точок збуту та розвиток бренду, але зараз їхнє завдання бути максимально корисними в даний момент. А плани на війну — допомагати фронту.