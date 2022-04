Как в условиях войны готовить 15 тысяч порций в день: истории бизнеса и волонтерства киевских рестораторов

Украина:

Для оплаты на расчетный счет в гривне:

неприбыльная организация

Наименование получателя: ГС "Украинская ресторанная ассоциация" (скор. СОГ УРА ГС)

Код получателя: 43621475

Счет получателя IBAN: UA833052990000026004006218602

Название Банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа: добровольное пожертвование для осуществления уставной деятельности ГС "УРА".

Для оплаты с карточного счета в грн.

ПриватБанк

5169 3305 3002 6670

(корпоративная карта ассоциации)

Международные переводы SWIFT:

USD:

IBAN Code UA333052990000026008006228193

Сompany Name: Ukrainian Restaurant Association

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 02068 Kyiv, Dragomanov str. 31B, of 157

Correspondent banks

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Purpose of the payment: Charitable assistance for victims in Ukraine

EURO:

Сompany Name: Ukrainian Restaurant Association

IBAN Code: UA893052990000026000036219857

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 02068 Kyiv, Dragomanov str. 31B, of 157

Correspondent banks

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Purpose of the payment: Charitable assistance for victims in Ukraine