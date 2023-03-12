Украина вдвое увеличила экспорт молочной продукции: какие страны покупают

Украина в 2023 году экспортировала на 55% больше молочных продуктов, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-февраль было экспортировано 16,4 тысячи тонн молочной продукции.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что Украина заработала на экспорте молочных продуктов $35,8 млн, что на 33% больше против января-февраля 2022 года. При этом объемы поставок выросли почти во всех категориях, кроме масленки, коагулированного молока и сливок, йогуртов, кефира.

"Стоит отметить увеличение объемов экспорта сыров. Украинский производитель смог нарастить торговлю, когда до полномасштабного вторжения это было сложно сделать из-за более высокой себестоимости производства", - отмечают в УКАБ.

За последние два месяца было экспортировано 1,3 тыс. т продукции, что на 49% больше, чем в прошлом, стоимость показателя составляет 6,4 млн дол. – на 71% больше.

За февраль 2023 экспортировано 786 тыс. т на сумму 3,8 млн дол. Крупнейшие страны импортеры украинского сыра в прошлом месяце были Казахстан (59,8%), Молдова (19,7%), Иордания (5,3%), Азербайджан (4,7%).

Существенно увеличились объемы экспорта мороженого. В 2023 году уже экспортировано 876 тонн на сумму 2,9 млн долл., что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Основными покупателями продукта стали Молдова (21,8%), Польша (34,8%), Израиль (12%).

Молоко и сливки за последние два месяца экспортировали 4,2 тыс. тонн, что на 37% больше, чем в прошлом году, стремительный рост зафиксирован именно в прошлом месяце – экспортировано 2,7 тыс. тонн, что на 92% больше, чем в январе.

Больше всего импортировали в феврале Польша (17,7%), Малайзия (14,7%), Израиль (10,2%), Литва (7,8%).

Объем экспорта сливочного масла за два последних месяца составляет 1,7 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы торговли выросли на 35%, а стоимостный показатель – на 31% и составляет 9,4 млн дол. В феврале объем торговли составил 875 тонн. Больше всего масла сливочного за последний месяц экспортировалось в Молдову (26,1%), Казахстан (21%), Азербайджан (15,4%), Израиль (11,2%), Ливию (7%).

Инфографика: УКАБ

Отметим, Украина в 2022 году занимает первые места в перечне поставщиков самых маржинальных биржевых молочных товаров в ЕС, а именно сливочного масла и сыров.