Масло и сыр дорожают: как изменились цены на молочку в супермаркетах

Результаты мониторинга цен на молочную продукцию в крупнейших торговых сетях Украины свидетельствуют о росте цен на сливки, сливочное масло и большинство сортов сыров. В то же время, цены на сырный продукт и йогурт остаются неизменными.

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Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухайлэшвили.

Так, за последний месяц сливки стерилизованные подорожали на 3,92%. Средняя цена на этот продукт в торговых сетях составила 137 грн. 09 коп. за кг. По сравнению с февралем 2022 г. сливки выросли в цене на 24,16%.

Средняя цена на молоко 2,5% жирности по состоянию на 1 февраля составила 40 грн. 74 коп. за кг, что на 66 коп. (1,62%) выше, чем за аналогичный период января. В сравнении с прошлым годом цена увеличилась на 16,17%.

Между тем, такие нишевые продукты на полках супермаркетов, как ультра пастеризованное молоко жирностью 6% и молоко с жирностью 0% имели разнонаправленные тренды: первое подешевело до 61 грн. 56 коп. за кг на 1 грн. 24 коп. (2%) ниже, чем в январе текущего года (хотя в годовом разрезе рост цены составил 11,66%), а обезжиренное молоко – подорожало на 83 коп. или 2,04% по сравнению с началом января и стоило в начале февраля 40 грн. 87 коп. за кг.

Интересно, что больше, чем традиционное молоко, подорожало соевое "молоко" – на 4 грн. 87 коп. (до 105 грн. 27 коп.) по сравнению с январем, и на 14 грн. 50 коп. по сравнению с февралем.

Кроме того, за последний месяц цены на сливочное масло выросли до 368 грн. 23 коп. за кг. Масло подорожало на 6 грн. 70 коп. (1,82%) по сравнению с январем и почти на 42 грн. (11,26%) по сравнению с февралем 2022 года.

Спрэд 72,5% подорожал на 1,7%. Средняя цена на этот продукт в начале февраля составила 192 грн. 36 коп./кг.

Также дорожают сыры. "Рокфор" - самый дорогой сыр в украинских супермаркетах. В начале февраля цена на "Рокфор" составляла 1025 грн. 48 коп. за кг, что на 24 грн. 98 коп. выше по сравнению с началом января. За год данный сорт сыра подорожал на 59 грн 34 коп.(+5,79%).

На втором месте по темпам прироста в цене сыр "Моцарелла", стоивший в начале февраля 361 грн. 70 коп. За месяц данный сыр подорожал на 7 грн. 31 коп. (+2%), а за год – на 52 грн. 62 коп. (+14,55%).

Цена на "Мааздам" составила 410 грн. 32 коп. за кг, и это на 6 грн. 21 коп. (+1,51%) дороже, чем в январе. Через год "Мааздам" вырос в цене на 94 грн. 65 коп. (+23%). Сыр "Эдам" стоил на 1 февраля 382 грн. 75 коп. за кг на 3 грн. (+0,79%) выше, чем за аналогичный период прошлого месяца. За год цена на Эдам выросла на 98 грн. 33 коп.

Не существенно изменилась цена на сыр "Чеддер" – 424 грн. 67 коп. за кг (+0,21%). Он подорожал всего на 90 коп., по сравнению с январем. Исключением стал сыр "Гауда", подешевевший до 435 грн. 22 коп. за кг на 71 коп. (-0,16%) меньше, чем в январе. Но за год "Гауда" подорожал на 18,43%.

За последний месяц не изменились цены на соевый сыр "Тофу" (284 грн. 57 коп. за кг), сырный продукт "Русский" (180 грн. 95 коп. за кг) и йогурт питьевой (80 грн. за кг).

"Цены на сыры и сливочное масло в Украине росли несмотря на относительное снижение цены на молоко-сырье в хозяйствах. Цены на молочные продукты в Украине толкает вверх инфляция. В таких условиях целесообразно снизить ставку НДС для производителей молочной продукции до 10% или 7%, чтобы молочные продукты оставались доступными для украинских потребителей", - отметил Кухайлэшвили.

По его словам, на подорожание молочной продукции в Украине влияет рост себестоимости производства на предприятиях из-за перебоев со снабжением электроэнергией. Молокозаводы были вынуждены переходить на генераторы, что приводит к существенному удорожанию себестоимости как сырья, так и готовой продукции, и неизбежно влечет повышение цен на полки.

Отметим, что в январе производство свежих молокопродуктов, вопреки традициям, даже выросло по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, продажи еще отстают на 20% от показателей довоенного января 2022 года.