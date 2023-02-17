Масло та сир дорожчають: як змінилися ціни на молочку в супермаркетах

Результати моніторингу цін на молочну продукцію у найбільших торгівельних мережах України свідчать про зростання цін на вершки, вершкове масло та більшість сортів сирів. В той самий час ціни на сирний продукт та йогурт залишаються незмінними.

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Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухайлешвілі.

Так, за останній місяць вершки стерилізовані подорожчали на 3,92%. Середня ціна на даний продукт в торгівельних мережах склала 137 грн. 09 коп. за кг. В порівнянні з лютим 2022 року вершки вирослі в ціні на 24,16%.

Середня ціна на молоко питне 2,5% жирності станом на 1 лютого становила 40 грн. 74 коп. за кг, що на 66 коп. (1,62%) вище, ніж за аналогічний період січня. В порівнянні з минулим роком ціна збільшилася на 16,17%.

Тим часом такі нішеві продукти на полицях супермаркетів, як ультра пастеризоване молоко жирністю 6% та молоко із жирністю 0% мали різнонаправлені тренди: перше подешевшало до 61 грн. 56 коп. за кг, що на 1 грн. 24 коп. (2%) нижче ніж в січні поточного року (хоча в річному розрізі зростання ціни склало 11,66%), а знежирене молоко – подорожчало на 83 коп. або 2,04% в порівнянні з початком січня і коштувало на початку лютого 40 грн. 87 коп. за кг.

Цікаво, що більше, ніж традиційне молоко, подорожчало соєве "молоко" - на 4 грн. 87 коп. (до 105 грн. 27 коп.) в порівнянні з січнем, і на 14 грн. 50 коп. в порівнянні з лютим.

Крім того, впродовж останнього місяця ціни на вершкове масло виросли до 368 грн. 23 коп. за кг. Масло подорожчало на 6 грн. 70 коп. (1,82%), в порівнянні з січнем, і майже на 42 грн. (11,26%) в порівнянні з лютим 2022 року.

Спред 72,5% подорожчав на 1,7%. Середня ціна на даний продукт на початку лютого склала 192 грн. 36 коп./кг.

Також дорожчають тверді сири. Наразі Рокфор" – найдорожчий сир в українських супермаркетах. На початку лютого ціна на "Рокфор" становила 1025 грн. 48 коп. за кг, що на 24 грн. 98 коп. вище в порівнянні з початком січня. За рік даний сорт сиру подорожчав на 59 грн. 34 коп. (+5,79%).

На другому місці за темпами приросту в ціні сир "Моцарелла", який коштував на початку лютого 361 грн. 70 коп. За місяць даний сир подорожчав на 7 грн. 31 коп. (+2%), а за рік – на 52 грн. 62 коп. (+14,55%).

Ціна на "Мааздам" склала 410 грн. 32 коп. за кг і це на 6 грн. 21 коп. (+1,51%) дорожче, ніж в січні. За рік "Мааздам" виріс в ціні на 94 грн. 65 коп. (+23%). Сир "Едам" коштував станом на 1 лютого 382 грн. 75 коп. за кг, що на 3 грн. (+0,79%) вище ніж за аналогічний період минулого місяця. За рік ціна на "Едам" виросла на 98 грн. 33 коп.

Не суттєво змінилася ціна на сир "Чеддер" – 424 грн. 67 коп. за кг (+0,21%). Він подорожчав лише на 90 коп., в порівнянні з січнем. Винятком став сир "Гауда", який подешевів до 435 грн. 22 коп. за кг, на 71 коп. (-0,16%) менше ніж в січні. Але за рік "Гауда" подорожчав на 18,43%.

За останній місяць не змінилися ціни на соєвий сир "Тофу" (284 грн. 57 коп. за кг), сирний продукт "Руський" (180 грн. 95 коп. за кг) і йогурт питний (80 грн. за кг).

"Ціни сири і вершкове масло в Україні зростали незважаючи на відносне зниження ціни на молоко-сировину в господарствах. Ціни на молочні продукти в Україні штовхає вгору інфляція. В таких умовах доцільно знизити ставку ПДВ для виробників молочної продукції до 10% або й 7%, щоб кінцева ціна на поличці не відчула цих впливів, а сири, вершкове масло та інші молочні продукти залишалися доступними для українських споживачів", - зазначив Кухайлешвілі.

За його словами, на подорожчання молочної продукції в Україні впливає зростання собівартості виробництва на підприємствах через перебої з постачанням електроенергії . Молокозаводи були змушені переходити на генератори, що призводить до суттєвого здорожчання собівартості як сировини, так і готової продукції, і неминуче тягне за собою підвищення цін на полиці.

Зазначимо, в січні виробництво свіжих молокопродуктів, всупереч традиціям, навіть виросло в порівнянні з попереднім місяцем. Проте продажі ще відстають на 20% від показників довоєнного січня 2022 року.