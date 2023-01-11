Ціни на молочні продукти в Україні в 2023 році виростуть на 25%: коли і чому буде дорожчати продукція

Виробники молочних продуктів вже піднімали відпускні ціни восени і впродовж 2023 року продукція буде дорожчати. На це є три основні причини: проблеми з енергопостачанням, інфляція в Україні, та залежність від цінової тенденції на глобальному ринку.

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Про це Delo.ua розповіли в Асоціації виробників молока та в ГК "Молочний альянс".

Ціни на готові молочні продукти в січні серйозних змін не зазнають, незважаючи на ріст собівартості, уточнюють в АВМ. Пояснюють, що стримуючим фактором буде низька купівельна спроможність українців. Зазначимо, що через низькі продажі, "Молочний альянс" вже зупинив виробництво м‘яких сирів ТМ "Яготинське" ("Любительський", "Адигейський", "Бринза").

"В розрізі року ріст цін складе 20-25%. Основними факторами росту ціни будуть : ріст на сировину та енергоносії. Зниження ставки ПДВ на сире молоко та молочні продукти могло б підтримати купівельну спроможність українців і тим самим підтримати галузь в цілому". Олена Жупінас Керівник проєкту "Асоціація виробників молока"

В 2022 році Україна повернула собі статус країни експортера молочної продукції. Позитивне сальдо, за прогнозами АВМ, в 2022 року складе майже $100 млн, тому від експорту сирого молока буде залежати ціна на продукт всередині країни.

Наразі світові ринки — під впливом глобальної інфляції і рецесії, що є негативним сигналом та говорить про те, що прийдешній рік обіцяє бути досить складним, особливо у першому кварталі, наголошує керівник АВМ. Враховуючи ріст затрат на виробництво сирого молока, експерт прогнозує, що ріст ціни на сире молоко в 2023 році складе 25-30% .

За даними Держстату, в Україні у листопаді молоко та молочні продукти подорожачали на 2,9%, у жовтні — на 2,3%. Виробники зазначають, що були змушені піднімати відпускні ціни восени минулого року через відключення електрики.

Крім того, ціни на сировину для виробників молочної продукції зростали щомісяця на 5% — у жовтні та листопаді.

"Протягом листопада ми часто переходили на роботу з допомогою дизельгенераторів. І, не дивлячись на те, що пальне продавалося за доступними цінами, по факту виявилося, що вартість власної електроенергії майже втричі дорожча за мережеву! Враховуючи всі ці фактори, ми змушені були підняти відпускні ціни в листопаді в середньому на 5%". Сергій Вовченко Голова наглядової ради ГК "Молочний альянс"

Водночас варто зауважити, що в грудні уряд надав молокопереробним підприємствам пріоритет під час визначення груп з першочерговим забезпеченням електропостачання. В АВМ вважають, що тепер молокозаводи можуть розраховувати на більш планомірне ведення бізнесу. Жупінас уточнила, що в разі критичної ситуації в енергетичній системі і переробні підприємства і МТФ повинні будуть переходити на альтернативні джерела забезпечення, що призведе до збільшення собівартості їх продукції.

В "Молочному альянсі" також додали, що у зв'язку з війною наразі не інвестують в нове технологічне обладнання. Проте компанія витратила кілька десятків мільйонів гривень на придбання нових генераторів. Крім того, бізнес також постраждав від російської агресії.