Експорт кіз та овець перевищив показники минулого року

При цьому з початку 2022 року до України не імпортували живих овець і кіз.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У січні-липні 2022 року Україна відправила на експорт 441 тонн живих овець і кіз. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, у грошовому еквіваленті експорт склав $658 тисяч, що у 3,8 раза більше, ніж за сім місяців 2021 року.

Вітчизняних овець і кіз протягом семи місяців 2022 року купували дві країни — Єгипет (90,6%) та Йорданія (9,4%).

З початку 2022 року до України не імпортували живих овець і кіз.

Нагадаємо, що експорт української молочної продукції вийшов на довоєнний рівень.