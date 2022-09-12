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Категорія
Агро
Дата публікації

Експорт кіз та овець перевищив показники минулого року

Експорт кіз та овець перевищив показники минулого року
Фото: depositphotos

При цьому з початку 2022 року до України не імпортували живих овець і кіз.

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У січні-липні 2022 року Україна відправила на експорт 441 тонн живих овець і кіз. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, у грошовому еквіваленті експорт склав $658 тисяч, що у 3,8 раза більше, ніж за сім місяців 2021 року. 

Вітчизняних овець і кіз протягом семи місяців 2022 року купували дві країни — Єгипет (90,6%) та Йорданія (9,4%).

З початку 2022 року до України не імпортували живих овець і кіз.

Нагадаємо, що експорт української молочної продукції вийшов на довоєнний рівень