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Агро
Дата публікації

В Україні дорожчає масло: в чому причина

В Україні дорожчає масло: в чому причина
Фото: depositphotos

Значні обсяги експорту помітно впливають на зростання внутрішніх цін на масло, незважаючи на стабільність вартості товару при експорті.

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Про це повідомляє Infagro. 

За даними аналітиків, дорожчає масло 82%, дорожчає також і селянське, але цей ріст незначний. Експорт масла 73% обмежений, а діапазон цін зовнішніх продажів досить широкий. У вересні масло 73% буде й далі дорожчати, але поступово.

"Тобто вершкове масло в Україні вже дешевим не буде за будь-яких обставин, а товар 82% в міжсезоння і зовсім може бути в дефіциті. Але в той же час пропозиція селянського масла буде високою з помірними цінами, що в певній мірі буде сприяти заміщенню для ритейлу", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що останнім часом виробництво масла в Україні перевищує показники минулого року. Ринок балансує за рахунок значного експорту та відсутності імпорту. При цьому споживання масла на внутрішньому ринку скоротилось на 20%. 

Нагадаємо, що Польща та Україна побудують трубопровід для експорту української олії. 