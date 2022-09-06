Через неврожай оливок іспанські фермери втратять 1 млрд євро

Іспанія страждає від посухи, тому очикується поганий урожай оливок. Також ця проблема може стати ще гіршою, якщо до початку збирання врожаю не буде дощу.

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Найбільша у світі провінція з виробництва оливкової олії Хаен (Іспанія) може втратити до 1 млрд євро через втрату майбутнього врожаю оливок, якщо нинішні погодні умови залишаться незмінними.

Про це повідомиляє ОliveОilТіmes.

Організація заявила, що провінція наступного сільськогосподарського року виробить 230 тисяч тонн оливкової олії, що значно менше, ніж майже 500 тисяч тонн, вироблених у 2021/22 сільськогосподарському році.

Падіння виробництва цього року матиме серйозні економічні наслідки. Виробничі витрати значно зросли у 2022 році, чому сприяло зростання цін на добрива, фітосанітарні продукти та енергоносії.

При цьому обмеження на використання води також вплинули на богарні гаї провінції, і закликав владу зняти заборону використання водяних гармат у негайних гаях.

Нагадаємо, що ФАО прогнозує скорочення світового виробництва зернових у 2022 році.