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Из-за неурожая оливок испанские фермеры потеряют 1 млрд евро
Испания страдает от засухи, поэтому ожидается плохой урожай оливок. Также эта проблема может стать еще хуже, если до начала уборки урожая не будет дождя.
Крупнейшая в мире провинция по производству оливкового масла Хаэн (Испания) может потерять до 1 млрд евро из-за потери будущего урожая оливок, если нынешние погодные условия останутся неизменными.
Об этом сообщает ОliveОilТіmes.
Организация заявила, что провинция в следующем сельскохозяйственном году произведет 230 тысяч тонн оливкового масла, что значительно меньше, чем почти 500 тысяч тонн, произведенных в 2021/22 сельскохозяйственном году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Падение производства в этом году будет иметь серьезные экономические последствия. Производственные расходы значительно выросли в 2022 году, чему способствовал рост цен на удобрения, фитосанитарные продукты и энергоносители.
При этом ограничения на использование воды также повлияли на богарные рощи провинции, и призвал власти снять запрет на использование водяных пушек в немедленных рощах.
Напомним, что ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2022 году.