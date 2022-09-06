Из-за неурожая оливок испанские фермеры потеряют 1 млрд евро

Испания страдает от засухи, поэтому ожидается плохой урожай оливок. Также эта проблема может стать еще хуже, если до начала уборки урожая не будет дождя.

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Крупнейшая в мире провинция по производству оливкового масла Хаэн (Испания) может потерять до 1 млрд евро из-за потери будущего урожая оливок, если нынешние погодные условия останутся неизменными.

Об этом сообщает ОliveОilТіmes.

Организация заявила, что провинция в следующем сельскохозяйственном году произведет 230 тысяч тонн оливкового масла, что значительно меньше, чем почти 500 тысяч тонн, произведенных в 2021/22 сельскохозяйственном году.

Падение производства в этом году будет иметь серьезные экономические последствия. Производственные расходы значительно выросли в 2022 году, чему способствовал рост цен на удобрения, фитосанитарные продукты и энергоносители.

При этом ограничения на использование воды также повлияли на богарные рощи провинции, и призвал власти снять запрет на использование водяных пушек в немедленных рощах.

Напомним, что ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2022 году.