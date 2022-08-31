Польша и Украина построят трубопровод для экспорта украинского масла

Правительства Украины и Польши будут совместно работать над подготовкой проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел из Украины в польский порт Гданьска для дальнейшего экспорта в третьи страны.

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Об этом говорится в сообщении правительства Польши.

Отмечается, что польское правительство дало согласие на заключение соответствующего меморандума о взаимопонимании между министерствами аграрной политики и инфраструктуры Украины и Польши.

"Воплощение в жизнь меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и усилит продовольственную безопасность в развивающихся странах, которым грозит голод. Соответственно, это должно снизить миграционное давление на Европу", – говорится в сообщении.

Совместный меморандум предусматривает разработку сторонами проекта строительства трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел в перегрузочный терминал в порту Гданьска с загрузкой в Украине.

Для этого будет создана совместная рабочая группа, которая представит возможные варианты маршрутов трубопровода, предоставит информацию об ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта.

Предполагается, что меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением на аналогичный период.

Отметим, через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина уже экспортировала миллион тонн сельхозпродукции в 15 странах мира.

Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна до 3 млн тонн ежемесячно .