ФАО прогнозує скорочення світового виробництва зернових у 2022 році

Індекс продовольчих цін ФАО знизився на 1,9 відсотка, а нові прогнози ФАО вказують на зменшення світового виробництва зернових у 2022 році.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За даними ООН (ФАО) у серпні відбулось падіння базового показника світових цін на продовольство, що стало п’ятим поспіль щомісячним зниженням, що зумовлено падінням котирування на більшість основних товарів.

У серпні Індекс продовольчих цін ФАО у середньому становив на 1,9% менше, ніж у липні, але все ще на 7,9% вище за показник минулого року.

Середній індекс цін на зернові ФАО становив в серпні на 1,4% менше, ніж у липні, але все ще на 11,4% вище за значення в серпні 2021 року. У серпні міжнародні ціни на пшеницю впали на 5,1%, ознаменувавши третє місячне зниження поспіль. Така тенденція обумовлена тим, що деякі країни, як США та Канада, покращили свій врожай. А також завдяки відновленню експорту з чорноморських портів України вперше за понад п’ять місяців перерви.

Тим не менш, світові ціни на пшеницю залишилися на 10,6% вище своїх значень у серпні минулого року. Міжнародні ціни на фуражне зерно незначно зросли на +0,2% у серпні та становили в середньому на 12,4% вище своїх значень рік тому.

Світові ціни на кукурудзу трохи зросли на 1,5%, в основному під впливом зниження перспектив виробництва в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки через спекотні та сухі умови, тоді як відновлення експорту з України завадило подальшому зростанню цін.

Нагадаємо, що за перший місяць "зернової угоди" відвантажили понад 1,7 млн тонн української агропродукції.